S-au încins spiritele la o nuntă între Florin Salam și Bogdan de la Ploiești. Iată de la ce a pornit totul.

Tensiunile au atins cote maxime între Florin Salam și Bogdan de la Ploiești, care au fost invitați să cânte la o nuntă. După ce iubitul Cristinei Pucean a avut o replică sfidătoare la adresa colegului său, Salam, acesta a fost dat afară de la eveniment.

Scandal între maneliștii Florin Salam și Bogdan de la Ploiești! Iubitul Cristinei Pucean, dat afară de la nuntă.Cum a pornit totul

Florin Salam și Bogdan de la Ploiești au fost chemați să cânte la acelați eveniment. Bogdan a fost cel care a început programul artistic, în timp ce ”Regele” a urmărit de pe margine.

Timp de câteva momente, totul părea în regulă: banii erau aruncați în stânga și în dreapta, oamenii dansau și atmosfera era una de bucurie. La un moment dat, în filmare se vede că Florin Salam se apropie de Bogdan de la Ploiești și îi aruncă câteva bancnote.

Atunci, iubitul Cristinei Pucean spune: „Ești șeful României, dar nu pentru mine, vă spun sincer”. După această replică sfidătoare, Bogdan DLP îi întoarce spatele și se urcă pe o scenă.

”Gata, Florin, gata Bogdan”, tot repetă cineva pe filmare. În acel moment, artistul face un pas în spate și mulțumește, semn că preferă să se retragă.

Nu durează câteva secunde și Florin Salam face un semn. Atunci, mai mulți bărbați se apropie, și îl conduc pe Bogdan DLP spre ieșire.

”Ajunge, că nu vrem melodii de desene animate”, spune Florin Salam, după ce Bogdan de la Ploiești a fost scos de pe scenă.

După ce a părăsit nunta, Florin Salam a postat imediat un video pe TikTok, unde l-a criticat vehement pe colegul său de breaslă.

„Să zică mersi că nu i-au dat aia 2-3 palme, cu toate că toți voiau să-l scuipe şi să-i dea câte un şut. El şi-a făcut-o, eu am auzit că omul ăsta mereu își ia palme pe unde cântă, că el nu ştie să vorbească cu lumea. Eu m-am ridicat în picioare când am văzut că oamenii dădeau bani și el nu zicea dedicația și am făcut semn şi le-am zis: >. Ce era să fac? Să-l ţin acolo? Mie îmi era ruşine de lăutarii lui şi de băiatul ăla care are grijă de el, dar dacă el e nesimţit, m-am ridicat doar în picioare şi am făcut semn: >.

(…) Aduceţi-vă aminte că am scos melodie cu el şi i-am dat și lui pași înainte. Tocmai asta e, dacă oamenii veneau să dea dedicații pentru mine, el trebuia să spună ca oamenii, eu nici nu m-am băgat, așteptam să cânt și toată lumea dădea bani pentru mine. Tu n-ai talent, n-ai cum să cânți, să fii solist, du-te să-ţi faci operație de „R”.

(…) Ţie îţi stă bine ca vloger, du-te la sală, arăți bine, apucă-te de fotbal. Ce doamne iartă-mă vorbesc de tine, ești prost, mie îmi e ruşine tot de mine, că te-am ţinut cândva pe lângă mine, te-ai împrumutat în zece părți, să-mi aduci bani să-ţi faci o melodie şi ţi-am luat și bani puțini că i-ai luat cu camătă și i-am cheltuit cu tine, tot cu tine”, a transmis Florin Salam pe TikTok.

