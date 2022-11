Scandal la un botez în Madrid unde Culiță Sterp a cântat. Gazdele nu au vrut să-i mai plătească. Ce s-a întâmplat

Culiță Sterp a publicat mai multe clipuri pe tiktok unde a explicat pe larg ce a putut să pățească la un botez în Madrid, unde a mers să cânte. Acesta a avut mai multe seturi de melodii pe care le-a cântat, dar o doamnă a fost nervoasă pe faptul că ar fi cântat în pauză, drept urmare i-a aruncat microfonul pe jos și a zis că nu va mai fi plătit.

Scandal la un botez din Madrid unde Culiță Sterp a fost invitat să cânte. Gazdele nu au vrut să-i mai plătească

Culiță Sterp a mers în Madrid alături de trupa lui pentru a susține un concert la un botez unde a fost invitat. Însă lucrurile nu au stat cum s-ar fi așteptat și a ieșit un adevărat scandal, dat fiind faptul că persoanele care trebuiau să-l plătească pe cântărețul de manele nu au dorit să o mai facă.

„Suntem la Madrid fraților și e pentru prima oară în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici am fost chemați să cântam un program normal de la 8 seara până dimineața la 4. Am cântat 3 programe și după cel de-al treilea a intrat altcineva să cânte o oră, fiecare cânta câte o oră și cât am avut noi o oră pauză mai era un eveniment jos și am zis că ne ducem să cântăm și la acei oameni 30 min sau 45 de minute.

Nu am apucat să cântăm mai mult de 10 minute că vine doamna de sus să ne certe că de ce am coborât să cântăm. Suntem în pauză, ce ai cu pauza mea. A aruncat microfonu pe jos, l-a spart. A zis că nu ne mai dă banii, dar noi avem contract”, spune Culiță Sterp.

Culiță Sterp și Daniela, la un pas de ceartă înainte de ziua ei de naștere

Pentru a pune la cale o surpriză de zile mari, Culiță Sterp a început pregătirile cu câteva zile înainte de ziua de naștere a Danielei Iliescu. Cântărețul a filmat și un vlog, pe care l-a postat pe contul lui de Youtube, unde povestește, în detaliu, cum a decurs totul.

„Am plecat de acasă. Prima dată din viața mea când mi-am pus telefonul pe mod avion. I-am spus lu Daniela că mă duc la cântat, sunt la o cabană la munte, nu am semal și am venit la București să îi cumpăr o mașină de ziua ei, cadou”, a mărturisit Culiță care a fost ajutat de fratele lui, Iancu.

