Sebastian Stan a câștigat Ursul de Argint la Berlinala 2024 pentru interpretarea rolului principal în filmul „A Different Man”

Actorul român, Sebastian Stan, s-a aflat pe lista marilor câştigători de la Berlin 2024. Actorul a obţinut Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare a rolului principal din filmul „A Different Man”.

Actorul Sebastian Stan, care se numără și printre producătorii celebrului film „A Different Man”, a primit primul trofeu european de o asemenea anvergură, la cea de-a 74-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Actorul este recunoscut pentru rolul Bucky pe care l-a avut în seria filmelor cu supereroi Marvel, iar de curând a devenit și mai apreciat pentru rolul pe care l-a avut în comedia neagră care l-a adus pe culmile succesului.

Iată ce declarații a făcut bărbatul și cât de recunoscător este pentru ce i se întâmplă.

Sebastian Stan a câștigat Ursul de Argint la Berlinala 2024

Comedia „A Different Man” în regia lui Aaron Schimberg, se bazează pe viața unui actor ce se confruntă cu o neurofibromatoză, boală care duce la deformarea chipului, dar care se vindecă miraculos. Viața personajului principal are parte de o întorsătură cu totul neașteptată, în ciuda faptului că actorul a reușit să se vindece de nemiloasa boală.

Pentru a intra în pielea personajului său, Sebastian Stan a purtat o proteză facială pe parcursul secvențelor în timp ce se plimba prin New York.

Comedia a fost filmată timp de 22 de zile în timpul pandemiei de Covid-19, și conform spuselor acestuia, nu a fost necesară o investiție uriașa așa cum se așteptau mulți dintre internauți.

„Ursul de Argint pentru cel mai bun rol principal merge la ... Sebastian Stan, pentru rolul său în „ A Different Man!” este replica care i-a adus actorului cea mai mare bucurie din această perioadă.

Recunoscător pentru reușitele sale, Sebastian a ținut să vorbească în fața publicului, ținând un discurs absolut emoționant.

„Sunt foarte bucuros și onorat să primesc acest prestigios premiu. Este primul meu festival european și, pentru un băiețel din România, este foarte important pentru mine. Așa că ... vă mulțumesc!” a spus actorul emoționat și recunoscător pentru marele premiu.

Totodată, după ceremonia de premiere, Sebastian Stan a mai acordat un interviu prin care a ținut să dovedească, din nou, recunoștința pentru tot ce i se întâmplă și pentru tot ce îi oferă lumea cinematografică.

„Cred că ceea ce am reușit să transmitem cel mai bine e că avem de-a face cu o creație din dragoste. E un film realizat în timpul pandemiei de COVID, în 22 de zile, în New York. Nu a costat prea mulți bani și era vorba despre un subiect care trebuia prezentat așa cum trebuie” a adăugat acesta.

Totodată, pe lângă actorul româno-american, au existat și alți actori de o uriașă importanță care au câștigat premii cu o însemnătate aparte.

Spre exemplu, cel de al doilea trofeu ca importanţă al Berlinalei, Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului, a fost câștigat de către regizorul Hong Sang-soo pentru producţia „A Traveler's Needs”.

Trofeul Ursul de Argint pentru regie a fost câștigat de către cineastului Nelson Carlo De Los Santos Arias din Republica Dominicană, pentru producţia „Pepe”, iar Trofeul Ursul de Argint Premiul Juriului a fost câltigat de către pelicula „The Empire”, o producţie Franţa, Italia, Germania, Belgia, Portugalia, în regia lui Bruno Dumont.

Distincţia Ursul de Argint pentru cea mai bună interpretare în rol secundar a fost acordată actriţei britanice Emily Watson pentru rolul său din producţia „Small Things like These„, în regia lui Tim Mielants, iar Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu a fost câștigat de către regizorul şi scenaristul german Matthias Glasner pentru pelicula „Dying”.

Premiul Ursul de Argint pentru realizări artistice deosebite a fost câștigat de către Martin Gschlach pentru pelicula „The Devil's Bath”, regizată de Veronika Franz şi Severin Fiala.

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj a fost câștigat de către pelicula „An Odd Turn”, de Francisco Lezama, iar Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj a fost decernat producţiei „Remains of the Hot Day”, în regia lui Wenqian Zhang.

Premiul GWFF pentru cel mai bun debut a fost acordat producţiei „Cu Li Never Cries”, în regia lui Lan Pham Ngoc, iar la secţiunea Encounters, premiul pentru cel mai bun film a fost acordat peliculei „Direct Action”, de Guillaume Cailleau şi Ben Russell.

Premiul special al juriului a fost acordat peliculelor „The Great Yawn of History”, de Aliyar Rasti şi „Some Rain Must Fall”, în regia lui Qiu Yang. Distincţia pentru cel mai bun regizor la această secţiune a fost decernată cineastei braziliene Juliana Rojas pentru producţia „Cidade; Campo”.

Producţia „No Other Land”, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham şi Rachel Szor, a fost desemnată câştigătoarea premiului pentru cel mai bun film documentar. Regizorul Martin Scorsese a fost premiat cu un Urs de Aur onorific pentru întreaga carieră în cadrul celei de-a 74-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, cu câteva săptămâni înaintea decernării Oscarurilor, competiţie în cadrul căreia cel mai recent film al cineastului american, „Killers of the Flower Moon”, a primit 10 nominalizări.