Selena Gomez s-a tuns. Cum arată artista cu noul look

Publicat: Joi, 21 Octombrie 2021, 14:28 Actualizat Joi, 21 Octombrie 2021, 14:30

Selena Gomez s-a tuns, iar noua coafură i-a impresionat pe fani. Potrivit Glamour.com, vedeta a apelat la schimbarea look-ului pentru a promova finalul serialului Only Murders in the Building. Fanii au remarcat imediat schimbarea și au complimentat-o pe artistă.