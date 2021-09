Selly se susține financiar singur de la 14 ani și își ține un control asupra banilor. Cât câștigă vlogger-ul lunar din YouTube

Selly, pe numele lui real Andrei Șelaru, este vlogger, cu trei milioane de abonați pe YouTube, actor și cântăreț, component al trupei 5gang, care va avea ultimul concert weekend-ul acesta pentru că au ales să se despartă.

Deși reușește să se susțină financiar singur de la vârsta de 14 ani, Selly a mărturisit într-un interviu că nu a scăpat complet de griji, în special în ceea ce privește activitatea lui profesională.

Selly se susține financiar singur de la 14 ani. Cât câștigă lunar din YouTube

Selly a declarat pentru OK Magazine că nu verifică etichetele atunci când face cumpărături, dar are totuși un control asupra banilor lui.

"Cred că ultima dată când le-am cerut alor mei bani a fost pe la 14 ani. (...) E foarte important să ai un control şi o privire de ansamblu asupra cheltuielilor pe care le ai, atât cele de business, cât şi cele personale. Cu toate astea, nu de puţine ori am cheltuit prea mult pe lucruri inutile, stupide sau care nu îşi merită banii".

Vlogger-ul a mai spus că are mai multe pasiuni pe care le-a concretizat încă, dar cea pentru film este una dintre cele mai mari.

Selly: "Să faci un film este cel mai frumos lucru pentru mine. Procesul prin care transformi o idee într-un scenariu, apoi faci acea idee să prindă viaţă într-un platou de filmare e unul fabulos, care m-a fascinat de când aveam 8-9 ani".

Tânărul a mai spus și că are planuri mari pentru următorii ani, conform aceluiași interviu al sursei menționate mai sus. Vrea să ajute oameni, în special.

"La 40 de ani îmi doresc să fiu un om împlinit, un om relaxat profesional şi financiar şi să încep să mă gândesc la cum pot face diferite lucruri pentru a ajuta oamenii şi a mă implica în aspectele pe care eu aş vrea să le schimb, cum ar fi tema educaţiei din România. Desigur, asta nu se referă la vreo intrare în politică, lucru care este puţin probabil", a spus acesta în interviu.

Un internaut l-a întrebat pe Selly cât câștigă lunar din YouTube. În jur de 10.000 de euro îi intră vlogger-ului în contul bancar, doar din vizualizările de pe YouTube, a relatat Spy News.

"Variază mult de la lună la lună. Am arătat exact în Academia de Vlogging câți bani se fac pe lună și pe an doar din monetizarea YouTube. Orientativ așa, pot fi sub sau peste 10 mii de euro pe lună, în funcție de vizualizările din luna respectivă și perioada din an", a explicat Selly, pe Instagram, conform sursei de mai sus.

Selly deschide cel de-al 11-lea sezon iUmor cu un roast al juraților sâmbătă, 25 septembrie 2021, de la 20.00, la Antena 1

Selly va urca pe scena iUmor sâmbătă, de la 20.00, la Antena 1, "înarmat" cu un roast la adresa celor trei jurați. Selly este cunoscut pentru modul său relaxat de a aborda unele teme, așa că și confruntarea între generații de sâmbătă se anunță una cu scântei.

Selly, condus afară de pe scenă iUmor sezon 11

Cum vor reacționa Delia, Cheloo și Mihai Bendeac și de ce Selly a fost condus afară din scenă de către cel din urmă jurat, cei de acasă pot afla sâmbătă, 25 septembrie 2021, de la ora 20.00, la Antena 1, în prima ediție iUmor din cel de-al 11-lea sezon.

Pentru cel de-al 11-lea sezon, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac se vor așeza la masa juriului și se vor lăsa surprinși de cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii. De la stand-up, dans, teatru, magie sau mimă și până la cele mai neobișnuite forme de a impresiona jurații iUmor, concurenții vin și în acest sezon hotărâți să obțină voturile acestora.

iMai mult umor revine cu picanterii din culisele iUmor

În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin va urmări tot ce se întâmplă în culisele emisiunii iUmor prin ochii personajului Titi Tiriboi, zis Puiu, un impresar de vedete în vârstă de 74 de ani. Serialul iMai Mult Umor, al cărui protagonist este, va însoți fiecare ediție iUmor și va fi difuzat săptămânal, pe Antenaplay.ro.

În sezonul 11, iUmor lansează o super colecție de haine pentru cei mai cool admiratori. Hanorace, șepci, căciuli sau șosete cu designuri fresh care sigur vor primi trei THUMBS UP din partea prietenilor, vor fi găsite în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY