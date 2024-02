Şerban Ghenea a câştigat Premiul Grammy. Cine este și cu cine a lucrat de-a lungul carierei

Şerban Ghenea este un canadian de origine română, care a făcut istorie la Premiile Grammy 2024. Acesta a câștigat trofeul de cinci ori.

Talentatul canadian de origine română este asociat cu nume grele din industria muzicii internaționale. Acesta s-a implicat în proiecte de amploare, care i-au adus recunoaștere la nivel mondial.

Şerban Ghenea a câştigat premiul Grammy în calitate de inginer de sunet/ mixaj. Cine este și cu cine a lucrat de-a lungul carierei

Şerban Ghenea este inginer de sunet/ mixaj. Acesta a câștigat în total 19 Premii Grammy și trei Premii Latin Grammy. De-a lungul timpului, el a lucrat cu artiști precum Michael Jackson, Janet Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Usher, Bjork, Thirty Seconds to Mars, Faith Hill, Carrie Underwood, Jewel, Santana, Ozomatli, Shakira, Jill Scott, Floetry, Musiq Soulchild, Taio Cruz, Rod Stewart, Dave Matthews Band, The All American Rejects, One Republic şi Beck, conform News.ro.

Până la 1 ianuarie 2024, Șerban Ghenea a mixat peste 225 de single-uri și albume de top, precum hituri pentru Taylor Swift, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Katy Perry, Ke$ha, Britney Spears, Black Eyes Peas, The Fray, Train, Lifehouse, Weezer, The Hives, Maroon 5, Avril Lavigne, Gavin Degraw, P!nk, Rihanna, Ellie Goulding, Keith Urban.

În acest an, Taylor Swift a fost nominalizată la Premiile Grammy de șase ori: pentru Cel mai bun album vocal pop, cu Midnights, Cea mai bună interpretare pop solo, cu Anti-Hero, și Cea mai bună interpretare pop duo/ grup, pentru Karma cu Ice Spice. Cea din urmă a primit o nominalizare și pentru Revelația anului.

În 2024, Șerban Ghenea a câștigat Premiul Grammy pentru albumul Midnights. La acest proiect au lucrat doi producători/ compozitori, Jack Antonoff și Taylor Swift; 11 ingineri de sunet/ mixaj, Jack Antonoff, Bryce Bordone, Zem Audu, Șerban Ghenea, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Ken Lewis, Michael Riddleberger, Laura Sisk și Evan Smith; și un inginer mastering, Randy Merrill.

Șerban nu este la prima nominalizare și câștigare a trofeului. El a fost premiat la aceeași categorie, tot în calitate de inginer de sunet/ mixaj, pentru două dintre albumele lui Taylor Swift, 1989 și Folklore, pentru albumul 25 al lui Adele și albumul 24K Magic al lui Bruno Mars.

Conform Billboard, Șerban Ghenea este prima persoană, care nu este artist, ce a câștigat Albumul anului de cinci ori.

Șerban este o persoană retrasă, care în ultimii 20 de ani a oferit doar două interviuri. Acest lucru îi face și mai interesați pe fanii săi, care vânează momentele în care apare câte o informație transmisă de acest om devenit o legendă printre cunoscători.