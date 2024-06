Serghei Mizil și-a cumpărat bolid de lux: „Nu o mai schimb”. Cât a costat bijuteria la care mulți doar visează

Serghei Mizil, mândru de noua lui achiziție! Cât a costat noua mașină decapotabilă și ce spune despre ea!

Serghei Mizil nu se uită niciodată la bani atunci când își dorește ceva cu adevărat, mai ales atunci când vine vorba de plăcerile lui.

Omul de afaceri și-a dorit o nouă mașină și nu a mai stat pe gânduri, plecând să o cumpere tocmai din Germania.

Iată ce bijuterie pe patru roți și-a ales Serghei Mizil!

Serghei Mizil și-a cumpărat bolid de lux

Bucuria de pe chipul lui Serghei Mizil se citește cu ușurință de când și-a cumpărat noua mașină.

Omul de afaceri și-a dorit extrem de mult un astfel de exemplar, iar acum se poate plimba liniștit în noua decapotabilă pe care o are.

Serghei și-a ales de această dată un Mustang pentru care a plătit o sumă de peste 30 000 de euro.

Mașina are culoarea neagră pe exterior și piele roșie la interior și este dotată cu o cutie automată.

„Nu o mai schimb, nu că e ultima. Peste 6 ani mai stau în decapotabilă? (...) Astea sunt toate făcute acum, cu două turbine. Puterea o dă din turbine. (...) Dădeam o sumă foarte mare, o aduc și nu știu ce e cu mașina?”, a mărturisit Serghei Mizil în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Iată imaginile!

Cine este și cu se ocupă soția lui Serghei Mizil

Pe Serghei Mizil îl cunosc oamenii datorită aparițiilor sale TV, dar nu mulți știu că acesta este un familist convins. Bărbatul este căsătorit de mulți ani cu Cora, femeia care a reușit să îl tempereze.

Serghei Mizil este unul dintre cei mai controversați bărbați din spațiul monden. Deși a trăit o viață care pare desprinsă din filmele cu „mafioți”, iar poveștile lui îi lasă muți de uimire pe mulți, acesta este un familist convins.

Chiar dacă Serghei Mizil își trăiește viața în lumina reflectoarelor, el și-a ținut viața privată departe de ochii curioșilor.

Cora este femeia care l-a cucerit pe Serghei Mizil în urmă cu mulți ani. Despre ea, acesta spunea: „A scos tot ceea ce aveam mai bun în mine. Nu obişnuiam să arăt şi latura asta”.

Despre relația celor doi se știu destul de puține informații, căci nu și-au expus povestea de dragoste pe la TV, însă în cadrul unei apariții rare, aceasta a oferit mai multe detalii despre meseria ei bizară.

ce a simţit o adevărată chemare: „Am simțit mereu energii, dar nu m-a preocupat. La un moment dat, m-am dus la un supermarket și am stat ceva, pentru că la un moment dat am intrat într-o stare și am auzit voci, n-am găsit explicații. Bineînțeles că primele lucruri la care m-am gândit a fost că aveam o variație hormonală. A fost un mesaj clar, am simțit mesajul de la cap până la inimă, mi s-a făcut pielea de găină.

Am impresia că trebuia de mult să mă apuc de treaba asta. Mai întâi am încercat să neg, pentru că nu înțelegeam. După câteva ore mi-am dat seama că nu e asta soluția, nu poți să fugi din fața propriei tale ființe. Nimeni nu m-a liniștit, s-a legat cumva cu alte semne”, a povestit Cora Mizil la Xtra Night Show, de la Antena Stars, în urmă cu mai mulți ani.

