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Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un sentiment apăsător”

Simona Gherghe a povestit ce s-a întâmplat între ea și fiica sa, Ana. Prezentatoarea Mireasa a făcut o mărturisire emoționantă despre vinovăția de mamă.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 14:18 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 14:22
Simona Gherghe, mărturisire sinceră după o ceartă cu fiica ei, Ana. Ce a aflat a doua zi: „M-am trezit cu un sentiment apăsător” | Antena 1/Instagram
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Simona Gherghe a trecut printr-un moment dificil în familie, după o neînțelegere pe care a avut-o cu fiica sa, Ana. Prezentatoarea emisiunii „Mireasa” le-a povestit urmăritorilor din mediul online ce s-a întâmplat între ea și fetiță, dar și de ce a rămas cu un puternic sentiment de vinovăție. Vedeta a recunoscut că amândouă erau obosite, că au ridicat tonul și că discuția s-a încheiat cu lacrimi.

Simona Gherghe, mărturisire emoționantă despre fiica sa, Ana

Prezentatoarea TV a explicat că momentul tensionat a avut loc în seara precedentă, când niciuna dintre ele nu a reușit să își gestioneze emoțiile. Deși și-a dat seama că lucrurile nu evoluau într-o direcție bună, Simona Gherghe a mărturisit că ar fi trebuit să aibă mai multă răbdare și să știe când să oprească discuția.

„M-am trezit cu un sentiment apăsător de vinovăție.

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Aseară, m-am ciondănit cu Ana. Eram amândouă obosite, am ridicat tonul, și eu, și ea, ne-am supărat și, până la urmă, s-a lăsat cu plâns.

Două firi puternice, fiecare cu încăpățânarea ei, într-un moment deloc potrivit. Doar că una dintre noi era adultul. Eu. Și ar fi trebuit să am mai multă răbdare, să știu când să mă opresc și când să o iau în brațe, în loc să continui discuția, care clar nu ducea într-o direcție bună”, a povestit prezentatoarea.

Ce s-a întâmplat cu fiica Simonei Gherghe la școală

Lucrurile au devenit și mai dificile pentru vedetă după ce a aflat că Ana trecuse printr-o experiență neplăcută la școală, despre care nu apucase să îi povestească. Simona Gherghe a realizat că, dincolo de conflictul dintre ele, fetița avea nevoie de înțelegere și de un spațiu în care să se simtă în siguranță pentru a vorbi despre ceea ce o supără.

Prezentatoarea a recunoscut că o apasă gândul că ar fi putut reacționa diferit dacă ar fi cunoscut de la început situația prin care trecuse fiica sa. În loc să continue discuția în contradictoriu, poate că ar fi ales să o asculte și să îi ofere afecțiunea de care avea nevoie.

„Azi am mai aflat că avusese o întâmplare neplăcută la școală, despre care n-a apucat să-mi spună aseară. Da, n-am avut vreme să ne giugiulim, să povestim, să simtă spațiul ăla sigur de mărturisiri.

Mă doare și gândul că, dacă aș fi știut, poate aș fi reacționat altfel”, a mai scris Simona Gherghe.

Simona Gherghe, despre vinovăția pe care o simt părinții atunci când greșesc

Vedeta a vorbit deschis și despre dificultățile pe care le întâmpină părinții în momentele în care oboseala și stresul îi fac să își piardă răbdarea. Aceasta a recunoscut că adulții nu pot fi întotdeauna calmi și înțelegători, însă conștientizarea propriilor greșeli nu face ca sentimentul de vinovăție să dispară.

Simona Gherghe consideră că una dintre cele mai grele părți ale meseriei de părinte este să accepți că, uneori, nu reușești să îi oferi copilului sprijinul emoțional de care are nevoie exact în momentele dificile.

„Da, nu putem fi mereu părinții calmi, răbdători și înțelepți. Avem și noi zile grele, obosim, ne pierdem cumpătul.

Dar asta nu face vinovăția mai ușor de dus.

Și poate că cel mai greu în a fi părinte nu e să accepți că uneori greșești, ci să trăiești cu gândul că, exact în momentele în care copilul tău avea cea mai mare nevoie de blândețe, tu n-ai știut să i-o oferi.

Pentru că uneori, în spatele unei reacții care ne enervează, se ascunde o durere care avea nevoie doar de o îmbrățișare.

Și uite cum marinez eu de câteva ore, în starea asta de nod în gât și vinovăție…”, a încheiat prezentatoarea TV.

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Simona Gherghe a adus în atenție o experiență în care se pot regăsi mulți părinți: momentele în care o simplă ceartă ascunde, de fapt, emoții și nevoi pe care copilul nu știe încă să le exprime.

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