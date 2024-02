După o perioadă lungă de liniște și discreție, Simona Halep a făcut public un mesaj pe rețelele sociale miercuri, 21 februarie.

Celebra jucătoare de tenis din Constanța a dorit să împărtășească ultimele evoluții ale cazului său și să transmită mulțumiri importante. În vârstă de 32 de ani, Halep se află în mijlocul unei bătălii juridice pentru a demonstra că nu s-a dopat intenționat la US Open 2022.

Simona Halep a făcut anunțul așteptat de mulți oameni, după audierea de la TAS. Ce s-a aflat cu privire la acuzarea de dopaj

Audierile sale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne au avut loc între 7 și 9 februarie, iar verdictul încă nu a fost pronunțat. Deși unii jurnaliști americani sugerează că acesta ar putea fi comunicat la finalul lunii viitoare sau începutul lui aprilie, Halep rămâne încrezătoare și afirmă că așteaptă decizia cu încredere.

Într-un mesaj recent postat pe Instagram, fostul lider mondial a exprimat recunoștința sa către fani, jucători, legende ale sportului, sponsori și alți susținători pentru sprijinul lor continuu în această perioadă dificilă. Ea a subliniat determinarea sa de a lupta pentru adevăr și promite să țină la curent comunitatea cu privire la evoluția cazului său. Simona Halep încheie mesajul cu o notă optimistă, afirmând că binele și adevărul vor învinge întotdeauna.

"Coșmarul pe care l-am trăit timp de un an și jumătate s-a încheiat. Am avut șansa de a mă apăra la TAS și de a arăta că nu am apelat la niciun tip de dopaj. Este ceea ce am spus din prima zi în care am fost acuzată.

Acum aștept decizia cu capul sus și vreau să le mulțumesc fanilor, jucătorilor, foștilor jucători, legendelor sportului, sponsorilor mei și tuturor celorlalți pentru susținerea incredibilă și pentru mesajele și clipurile transmise mie în aceaastă perioadă chinuitoare. Vă mulțumesc pentru încrederea necondiționată. Susținerea voastră a însemnat enorm pentru mine și mi-a dat forță să continui să lupt în fiecare zi pentru a demonstra adevărul. Vă voi oferi vești legate de cazul meu imediat ce le voi primi. Vă doresc toate cele bune. Binele și adevărul înving mereu", a scris Halep, pe Instagram.

Ce despăgubiri usturătoare cere Simona Halep firmei din cauza căreia s-a dopat

Simona Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate, a anunțat News.ro. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial va fi valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Halep, de două ori campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzată de două încălcări separate ale TADP. Prima se referea la un rezultat negativ (AAF) pentru substanţa interzisă roxadustat la US Open din 2022, efectuat prin teste regulate de urină în timpul competiţiei. Cea de-a doua acuzaţie se referea la nereguli în paşaportul biologic al sportivului (ABP).

Potrivit Eurosport, avocații Simonei Halep au confirmat că au intentat proces firmei canadiene care a produs suplimentul Keto MCT, responsabil de valorile care o incriminează pe sportivă. Quantum Nutrition, cu sediul în Ontario, Canada, este firma care a produs suplimentul. Keto colagenul respectiv este vândut sub formă de pudră și poartă un nume de insulă grecească: Schinoussa.

ProSport scrie că românca ar putea cere daune financiare de până la peste 10 milioane de dolari, calculate prin raportarea la perioada ei de inactivitate, dar și pierderile comerciale cauzate de prejudiciul de imagine care i-a fost adus.