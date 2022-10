Soția lui Nosfe, mesaj pe Instagram pentru oamenii din jurul ei. Ce a avut de spus Mădălina Crețan

Chiar dacă suferă enorm, soția lui Nosfe a ținut să le transmită un mesaj pe Instagram celor care îi sunt alături în aceste momente dificile din viața ei.

Soția lui Nosfe, mesaj pe Instagram pentru oamenii din jurul ei

Decesul lui Nosfe a fost poate cea mai tristă veste din din industria muzicală din România din ultimul timp. Artistul avea numai 37 de ani când a suferit un infarct în propria locuință, sub ochii soției sale. Mădălina Crețan este cea care a cerut ajutorul medicilor pentru a-și salva soțul, dar din păcate, cadrele medicale nu au mai reușit să-l salveze.

De când s-a aflat vestea tragică, Mădălina Crețan are foarte mulți oameni alături, care încearcă să o ajute așa cum pot.

Soția lui Nosfe le-a mulțumit tuturor celor care au ajutat-o în aceste momente cumplite și a spus că se simte copleșită de bunătatea celor din jur.

''Aș vrea să vă spun că în ultimii ani mi-am pierdut foarte mult încrederea în binele din oameni, deși eu am gândit mereu că toți avem bine în noi, dar viața asta ne-a făcut să-l îngropăm din diferite motive. De aproape o săptămână sunt copleșită de toată energia voastră curată, am momente când îmi e frică să o îmbrățișez complet pentru că n-am mai întâlnit-o până acum și nu înțeleg cum să mă port cu ea. Am primit și primesc atât de mult ajutor de la voi, moral, financiar, spiritual, fizic încât simt că nu voi avea niciodată suficient de multe cuvinte să vă pot mulțumi. Îmi pare rău că nu pot răspunde mesajelor individual, sunt mii, dar încerc în fiecare zi să citesc din ele pentru că mă încălzesc cumva. Vă simt aproape de sufletele noastre, vă simt durerea, empatia, dragostea, sinceritatea, respectul. Vă iubesc, vă mulțumesc, vă apreciez enorm'', a scris Mădălina Crețan pe Instagram.

Prima piesă post-mortem a lui Nosfe

Nosfe a creat multă muzică înainte de a se stinge din viață. Cântărețul se pregătea să lanseze și un album, despre care managementul lui spunea că va fi stufs, dat fiind faptul că el a compus peste 200 de piese.

Nosfe a lăsat în urma lui multe inimi frânte, iar pintre cei care i-au plâns pierderea s-au numărat foarte mulți fani. Însă managementul artistului a ținut să le facă o surpriză fanilor, în amintirea artistului. În urmă cu o zi, o piesă nelansată de Nosfe a fost publicată de canalul casei sale de muzică.

Nosfe s-a dedicat și s-a implicat foarte mult în a oferi fanilor muzică bună, iar rezultatele bune s-au putut citi cu ușurință în cifrele de pe YouTube. Rapper-ul a colaborat cu mulți artiști de la noi din țară, printre care Adda, Ruby și Alina Eremia, cu care a lansat piese în colaborare.

De curând, managementul lui Nosfe a lansat o piesă intitulată „Dragoste”, în care artistul vorbea despre ce înseamnă pentru el muzica și cum răzbate el prin industria pe care o considera falsă.

Lu-K Beats, unul dintre colegii lui Nosfe, a menționat ferm că precizările au fost făcute public pentru a evita declanșarea unui val de știri false cum că trupa va profita de pe urma celor întâmplate. Munca lor din viitorul apropiat va fi făcută în onoarea colegului lor care s-a stins din viață la doar 37 de ani și care a lăsat proiecte nelansate.

A avut loc primul battle între echipe. Vezi cine a câștigat. Ai episodul 21 disponibil în AntenaPLAY.