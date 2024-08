Ștefan Stan face naveta în Germania pentru a-și vedea fiicele. Motivul pentru care nu se mută acolo

Ștefan Stan locuiește în România, dar merge des în Germania ca să le viziteze pe Elif și Mira, care locuiesc cu mama lor. Iată de ce cântărețul nu se mută acolo!

Ștefan Stan și Simona s-au căsătorit în anul 2019, după patru ani de relație. Apoi, au devenit de două ori părinți. După doar câțiva ani, cei doi au divorțat, iar ea s-a mutat cu copiii în Germania. De dragul carierei lui, Ștefan Stan locuiește în continuare în România, dar face naveta acolo, când nu are concerte în țară.

Într-un interviu recent, Ștefan Stan a dezvăluit că nu își dorește pentru moment o relație, fiind preocupat doar de copiii săi și de cariera muzicală pe care o are în România.

Citește și: Divorț în secret. Un cunoscut artist din România s-a despărțit de soție. Ce se va întâmpla cu fiicele lor

Cât de des își vede Ștefan Stan fetițele după divorț

Articolul continuă după reclamă

Deși merge în Germania atunci când nu are concerte în țară, să își vadă cele două fete, și se văd pe video în fiecare zi sau vorbesc la telefon, Ștefan Stan are convingerea că nu petrec destul timp împreună și le simte lipsa.

„Vineri am bilet să plec la fetele mele în Germania o săptămână. În perioada verii sunt aglomerat, în fiecare weekend am concerte, până la jumătatea lui septembrie îmi știu programul, dincolo de septembrie nu prea știu ce se întâmplă. Încerc să petrec timp cu fetițele în fiecare zi, ne auzim pe telefon, ne vedem pe video, ne jucăm de-a v-ați ascunselea, lucruri care se pot face în mediul virtual, ținem legătura în permanență. De vizitat fizic le vizitez destul de des, însă mi se pare extrem de puțin totuși. Ca părinte e greu să stai zile sau săptămâni fără copii, niciodată nu e de ajuns”, a povestit Ștefan Stan pentru click.ro, citat de Revista Viva și Libertatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ștefan Stan, imagini emoționante cu fiica acestuia. Ce mesaj înduioșător a scris artistul: „Numai soare”

Ștefan Stan spune că nu vrea o altă relație

Referitor la viața personală, Ștefan Stan spune că nu își dorește o altă relație. În schimb, cântărețul se canalizează pe carieră și promite lansarea mai multor piese.

„În toamnă urmează lansarea piesei noi la care am lucrat toată vara asta, e un set, de fapt, de șase piese. Prima piesă este în septembrie și apoi următoarele. N-aveam cum să mă împac cu soția, pentru că nu m-am certat cu ea, noi doar am divorțat. De refăcut viața nu am ce să refac, pentru că nu e stricată. Dacă te referi la o altă relație de iubire sau de concubinaj sau așa ceva, exclus! Nu-mi doresc, nu vreau, îmi e bine așa…”, a mai spus Ștefan Stan, potrivit surselor citate mai sus.