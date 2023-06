Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani. Designerul a fost găsit fără suflare în locuința sa, poliția face investigații

Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani în locuința lui, spun sursele SpyNews.ro. El a fost găsit fără suflare în casă de către un vecin, care a alertat oamenii legii. Celebrul creator și designer mărturisea în urmă cu 5 luni la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars că suferă de insomnie cronică și că a fost nevoit să ia și 40 de pastile pe zi pentru a se trata.

Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani. Din primele informații, designerul și-ar fi luat viața, însă este așteptat raportul medicilor. Oamenii legii au constatat decesul

Poliţiştii şi medicii au fost chemaţi la faţa locului, în atelierul său unde a fost găsit fără suflare și se fac investigații.

”La data de 8 iunie 2023, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 8 au fost sesizaţi, prin 112, cu privire la faptul că într-o locuinţă, din Sectorul 2, se află o persoană decedată. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, precum şi un echipaj medical care a constat decesul persoanei”, a transmis, joi, Poliţia Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor în care s-a produs decesul, cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri.

Trupul neînsufleţit urmează a fi transportat la INML în vederea efectuării necropsiei.

Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, că persoana decedată este designerul Stephan Pelger, în vârstă de 44 de ani. Acesta a fost găsit spânzurat în locuinţă.

Designerul își spunea durerea în direct: “E un subiect tabu. Nimeni nu vorbește de depresie, nimeni nu vorbește de tristețe, de singurătate”, la Xtra Night Show, emisiunea de la Antena Stars. Acesta a deschis inclusiv subiectul despre consumul de substanție interzise și despre vizitele sale la clinicile de dezintoxicare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

El a mătrurisit că perioada neagră prin care trecea i se trage de la un moment violent în care a fost victima unei altercații în Franța, în urmă cu 5 ani. De atunci a ajuns să se lupte zi de zi cu stările de depresie și insomnia. Problemele ar fi început după ce Stephan Pelger a fost jefuit la Cannes, însă nu a vrut să mai deschidă subiectul în timpul emisiunii.

Stephan Pelger a murit la vârsta de 44 de ani. Designerul spunea că suferea de insomnie cronică și depresie latentă

"Acest medic la care m-am dus este tânăr și foarte actual cu problemele noastre din ziua de astăzi. Am făcut perfuzii, am fost pus pe un tratament medical foarte mic și cu foarte puține pastile. Dacă luam 40 de pastile într-o zi, acum iau trei pastile pe zi și am un somn de opt ore sănătos”, a mai spus el.

„Nu poți să dormi, nu poți să te odihnești. Se tratează cu medicamente. Ele se iau în crescendo. Se începe din punctul acela din Franța, de atunci am început să iau pastile de somn de 5 ani. Pastilele sunt foarte toxice, iei una la început, apoi 2, 3, apoi 4 și începi să nu mai ai control asupra lor”, a mai spus el pentru aceeași sursă.

Stephan Pelger spuen că avea depresie latentă: „Eu am o depresie latentă. Nu e o depresie care apare în fiecare zi. Sunt un om fericit, sunt un om realizat, sunt un om care se bucură de viață, de prieteni, de ceea ce am realizat în atâția ani, dar am momente în care cad atât de rău… Am avut aproape o săptămână în care nu am putut să mă ridic din pat”, mai povestea în ianuarie creatorul de modă.

Citește și: Mama designerului Stephan Pelger, operată de urgență

Inés, hotărâtă să facă orice pentru a-l avea pe Hugo alături ▶ Episodul nou e exclusiv în AntenaPLAY