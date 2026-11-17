Sorana Darclee Muhamad, fondatoarea trupei ASIA, a făcut o serie de dezvăluiri surprinzătoare despre viața ei desprinsă parcă dintr-un film. Tatăl artistei a fugit din Siria ca să-și salveze viața, iar detaliile sunt de-a dreptul surprinzătoare.

Sorana a fost invitată recent la podcastul „Vorba lu' Jorge”, prilej cu care fondatoarea trupei ASIA a dezvăluit detalii neștiute despre familia sa și despre cum a reușit să tatăl ei să își salveze viața, fugind din Siria într-un mod desprins parcă din filme! Întreaga confesiune neașteptată a tinerei o poți descoperi în rândurile de mai jos.

Tatăl Soranei din trupa ASIA a fugit din Siria pentru a-și salva viața. Artista și-a surprins fanii cu dezvăluiri emoționante despre familia ei

Sorana Darclee Mohamad este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România. Totuși, în spatele unui zâmbet de milioane, fondatoarea trupei ASIA ascunde o poveste de viață emoționantă, presărată cu întâmplări greu de imaginat!

Una dintre confesiunile făcute de aceasta la podcastul „Vorba lu' Jorge” se referă la modul în care tatăl acesteia a reușit să se salveze, fugind din Siria. Parte a unei familii cu importante legături și funcții politice și militare în Siria, acesta a fost nevoit să fugă ca să nu sfârșească tragic:

Articolul continuă după reclamă

Și cum viața bate întotdeauna filmul, tatăl artistei Sorana, atunci un tânăr de aproximativ 18 ani, și-a adunat forțele și a decis să urmeze cursurile facultății de medicină. Ulterior, după ce a stat o vreme în Germania, acesta a decis să se stabilească în România, însă nu au lipsit diferitele obstacole ivite.

„Acolo a făcut facultatea de medicină, cu specializare în chirurgie buco-facială. A fost întotdeauna fascinat de farmacologie și neurochirurgie și cumva lucrurile acestea le-am preluat și eu de la el. Întotdeauna am fost fascinată de neurologie și acesta a fost un domeniu medical pe care mi-am dorit să-l urmăresc, ca să-mi fac alea lui tata, asta-și dorea el. Dar vreau să spun și de ce am renunțat. Și după zece ani a venit în România, a intrat aici la facultate. Atunci, la vremea respectivă, stăteau un an la Craiova, unde învățau limba română, și după aia mergeau către facultate. Era recunoscută facultatea de medicină din România ca fiind una dintre cele mai bune facultăți din lume, la Cluj, București, astea orașele foarte mari, Timișoara sau Iași. Tata a ales București. Și, la un moment dat, a văzut-o pe mama pe stradă. Doi ani a urmărit-o, că nu înțelegea de ce e atât de frumoasă și de ce e atât de elegantă și de ce e atât de fițoasă, a trebuit să își dea seama care-i treaba cu ea, dacă e cuminte, care-i treaba cu familia, ce se va întâmpla cu ea. Și a rămas în România. N-a putut să lucreze foarte mulți ani, pentru că în timpul comunismului, evident, nu avea cum. Iar apoi el avea această denumire de refugiat politic și, pentru că nu avea cetățenie română, nu putea să lucreze în domeniul lui. A făcut afaceri. Era un foarte prost afacerist”, a povestit la podcast Sorana.

Uimit de cele auzite, Jorge a dorit să afle ce anume o determină pe Sorana să spună despre tatăl său că era un om de afaceri foarte prost. Răspunsul invitatei a fost unul mai mult decât surprinzător: „Pentru că tatăl meu iubea să aibă restaurant și iubea să gătească și iubea ca oamenii să intre în restaurantul lui și să mănânce. Când venea nota de plată, tata nu putea să accepte ca oamenii să plătească. Maică-mea își smulgea părul din cap. Și au dat faliment, evident, dar în acel moment am reușit eu, pentru că intrasem deja în trupa ASIA și am fost destul de vocală întotdeauna, am reușit să fac suficientă gălăgie, astfel încât cineva să fie atent la tata și să-și dea acele examene, să-și obțină cetățenia. Iar după ce și-a obținut cetățenia, în sfârșit am deschis prima clinică”.