Trei personaje periculoase își fac apariția în serialul „Inimă sub acoperire”, de la Antena 1.Cine sunt actorii care schimbă totul

Trei personaje periculoase își fac apariția în serialul „Inimă sub acoperire”, de la Antena 1. Cine sunt actorii care vor schimba cursul poveștii.

Povestea serialului original Inimă sub acoperire devine tot mai intensă odată cu intrarea în scenă a trei personaje noi, interpretate de actorii Cristian Balint, Andrei Coman şi Romeo Visca. Rechinu’, Buldogu’ și Hiena promit să aducă un plus de tensiune, imprevizibil și pericol în universul serialului.

Trei personaje noi intră în joc în Inimă sub acoperire

Parte dintr-o grupare cu afaceri întunecate şi conexiuni periculoase, teroriştii, aşa cum îi vor putea descoperi curând telespectatorii, vor avea un rol important în evoluția poveştii, iar apariția lor va complica şi mai mult lucrurile. Pe parcursul proiectului, nume mari din cinematografia românească vor completa gruparea teroriştilor din distribuția serialului original.

Cu o experiență de peste 20 de ani în teatru, film și televiziune, actorul şi regizorul Cristian Balint și-a construit un parcurs artistic divers, atât în România, cât și în proiecte internaționale. Absolvent al U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, acesta a jucat în producții precum „Tinerețe fără tinerețe”, în regia lui Francis Ford Coppola, “E doar sfârșitul lumii”, în regia lui Radu Afrim și în serialul american „The Blacklist”.

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În 2012, a fost selectat în programul „10 pentru Film”, organizat în cadrul Transilvania International Film Festival.

Dincolo de activitatea artistică, este creatorul conceptului CIMPANZEN și fondatorul ACTORANIMA, proiecte prin intermediul cărora explorează legătura dintre actorie, emoții, instincte și dezvoltarea personală.

Andrei Coman, Romeo Visca şi Cristian Balint, în roluri pline de suspans şi adrenalină, la Antena 1

În serialul original Inimă sub acoperire, Cristi îl interpretează pe Rechinu’, un personaj controversat şi periculos, intrat în atenția Agenției. El este cel care a închiriat de la Mircea Barbu (Cătălin Gheorghe) o hală pentru un business deloc curat - pregătirea și exportul de materiale și substanțe explozive – necesare fabricării de bombe – către alte teritorii. Influent, Rechinu’ se bucură de cunoştințe şi conexiuni la nivel înalt, ajungând să fie un pion important în dezvoltarea afacerilor celor două familii – Coman şi Barbu.

“Despre personajul meu pot spune că e nemilos, profesionist şi foarte calculat, desi uneori lasă impresia opusă. E imprevizibil. Rechinu’ e un om cu multe straturi, pe care nu ştii de unde să-l apuci şi tocmai de aceea e foarte periculos. O enigma”, dezvăluie Cristian Balint, care mai spune: “Cu doamna Ruxandra Ion mai lucrasem la Aniela şi Doctori de Mame, aşa că atunci când am decis că vreau să revin în actorie, după o perioadă în care mă concentrasem pe muzică, am simțit nevoia să împărtăşesc cu dumneai asta. A fost o mare bucurie pentru mine să aflu că rolul acesta a fost scris special pentru mine”.

Alături de Rechinu’, gruparea teroriştilor va fi completată de Buldogu’ (Andrei Coman) şi Hiena (Romeo Vişca), cei care se ocupă de toate afacerile murdare ale lui Rechinu’.

Absolvent al U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”, Andrei Coman s-a făcut remarcat în roluri de film precum Transilvanian Ninja, Luca sau Curaj, dar şi în serialele originale Lia – Soţia soţului meu şi Iubire cu parfum de lavandă de la Antena 1. Fire nonconformistă, pasionat de motociclete şi creator de bijuterii cu personalitate, Andrei Coman este un tip de-o sensibilitate profundă, contrar fizicului său, dar şi rolului pe care îl interpretează.

„Buldogu’ e prins în povestea serialului cu mult înainte de ceea ce se vede inițial. E mult mai mult decât un terorist fascinat de bombe şi explozii, de misiuni duse până la capăt şi executări fără milă”, dezvăluie Andrei, care mai spune: „În comun cu personajul meu am pasiunea pentru motociclete, credința în familie şi prieteni şi corectitudinea până la absurd în anumite situații. Şi probabil alte lucruri pe care le voi descoperi pe parcurs. Dar tocmai ăsta e farmecul unui personaj negativ, să ai libertatea să experimentezi sentimente interzise”.

Absolvent al New York Film Academy, din Los Angeles şi al The Royal Academy of Dramatic Art din Londra, Romeo Visca a urmat un stagiu complet de practică la Universal Studios si Warner Brothers, iar licenţa şi-a susţinut-o la Warner Brothers. Cunoscut iubitorilor serialelor româneşti pentru rolurile sale din Lia – Soția soțului meu şi Adela, actorul este stabilit în Londra şi a venit special în România pentru Inimă sub acoperire, unde îl va interpreta pe Hiena.

„Hiena este unul dintre acele personaje care îți oferă foarte mult spațiu de joc. Este mezinul trio-ului de băieți răi din serial, iar acest lucru mi-a permis să-i construiesc o latură ludică, uneori chiar surprinzătoare. Dincolo însă de această aparență, Hiena este extrem de bun în ceea ce face — dar aici prefer să las publicul să descopere singur despre ce este vorba. Este un personaj cerebral, mai ales în momentele critice. Observă, ascultă, analizează și abia apoi acționează. Spre deosebire de ceilalți, are capacitatea de a-și controla foarte bine emoțiile atunci când situația o cere. Poate cel mai important lucru este că este profund loial oamenilor pe care îi consideră familia lui. Pentru ei ar face orice și, la nevoie, și-ar risca viața fără să stea pe gânduri. Tocmai această combinație dintre umor, inteligență, loialitate și partea lui întunecată îl face, cred eu, un personaj foarte interesant”, dezvăluie Romeo, care mai spune: „Am mai colaborat foarte bine cu Ruxandra Ion și cu echipa în trecut, așa că propunerea de a face parte dintr-un proiect atât de ambițios a fost, pentru mine, o bucurie. Cred că „Inima sub acoperire” aduce ceva aparte și abia aștept ca publicul să descopere povestea și personajele.”

La rândul ei, creatorea serialului original, Ruxandra Ion, dezvăluie: „Trăim într-un context politic global extrem de incert, în care se întâmplă foarte multe lucruri, atât în Europa, cât și în România. Era firesc ca neliniștea lumii în care trăim să-și găsească ecoul și în povestea noastră. Așa a apărut această linie a serialului, construită în jurul unei grupări teroriste care pregătește operațiuni periculoase în mai multe țări din Europa și dincolo de granițele ei. Poate suna ca o poveste de film, dar, din păcate, astfel de amenințări nu sunt deloc străine de realitatea noastră. Este o zonă pe care nu am mai explorat-o până acum și aveam nevoie de actori care să le ofere acestor personaje nu doar forță, ci și credibilitate. Romeo și Andrei ne-au arătat o versatilitate extraordinară, iar Cristi Balint şi-a construit un personaj foarte bine ancorat în poveste, care îți stârnește imediat curiozitatea și te face să te întrebi cât de departe poate merge un om pe drumul răului și, mai ales, ce îl poate determina să ajungă acolo.”

Mai multe detalii despre distribuție, poveste, personaje și premiera serialului vor fi anunțate în perioada următoare.