Trupa Animal X, anunțul pe care fanii l-au așteptat. Ce se întâmplă după 22 de ani

Trupa Animal X făcea senzație în urmă cu 20 de ani, când lansa hituri pe bandă rulantă. Piese precum "N-am crezut", "Pentru ea" sau "Iubirea mea" conduceau topurile la acea vreme și, chiar dacă cei trei componenți s-au despărțit în 2015, melodiile continuă să fie ascultate de fani.

Șerban Copoț a anunțat că membrii trupei Animal X se vor reuni: "Deşi am luat o pauză foarte lungă, la un moment dat o să revenim in studio. Astăzi se implinesc 22 de ani de când ne-am înființat şi parcă, atunci cand privesc cu ochii minții, a fost ca ieri. 🎂🎆 O mulțime de amintiri frumoase şi concerte senzaționale! Big up, boys!💪🏻🍻", a scris artistul.

Animal X a fost o trupă românească de muzică pop/dance, înființată în anul 1999, și desființată în 2015. A fost prima trupă din țară care a fost premiată la MTV Europe Music Awards. Trupa a lansat 8 albume de studio și mai multe hit-uri printre care: „N-am crezut”, „Iubirea mea”, „Pentru ea”, „Fară tine”, „Să pot ierta”, „Mai mult ca oricând”, „Băieți derbedei”, „Balada”, „Nisip purtat de vânt”.

Cum arată și ce mai face Șopârlă, artistul de la "Animal X". Are o iubită extrem de frumoasă

Sopârlă de la "Animal X" făcea furori din anii 2000, alături de celebra trupă. Însă de când nu a mai cochetat cu muzica s-a retras din lumina reflectoarelor. Ce mai face și cum arată acum.

Citește și: Șerban Copoț, amintire din tinerețe. Cum arăta artistul la prima ședință foto din viața sa

Șopârlă, pe numele său real Alexandru Sebastian Salaman, făcea senzație cu hiturile muzicale ale trupei din care făcea parte. Alături de Hienă (Șerban Miron Copoț) și Vierme (Laurențiu Mihai Penca) au avut un succes fulminant până în 2015, când trupa s-a desființat.

Aveau milioane de fani, ridicau oamenii în picioare și spărgeau toate topurile muzicale când scoteau câte un nou hit. Băieții din "Animal X" au devenit idoli și aveau o ascensiune pe care puțini o atingeau, însă după mai bine de un deceniu de la lansare s-au destrămat.

Drumurile lor s-au separat, iar singurul care a rămas încă în vizorul publicului este Șerban Copoț.

Unul dintre cei mai iubiți componenți ai trupei "Animal X" a fost Șopârlă, Alexandru Sebastian Salaman, despre care nu s-au mai auzit multe de când a încheiat legătura cu industria muzicală.

Citește și: iUmor, 12 mai 2021. Premiul pentru Cel Mai Longeviv Prezentator în Gala Premiilor. „Unul singur a rămas și încă este”

Alexandru Sebastian Salaman (Șopârlă) are 39 de ani și a fost vocea secundară din trupa înființată în 1999, acesta dansa și mai cânta și la clape. A făcut parte din "Animal X" aproximativ 11 ani și a părăsit trupa în 2010.

După ce a renunțat la muzică, în jurul lui au apărut numeroase controverse, după ce fosta lui iubită a apărut public și a declarat că a fost agresată de muzician. La scurt timp, vâlva s-a stins, iar Șopârlă nu a mai apărut în vizorul publicului.

În prezent, acesta trăiește o frumaosă poveste de iubire alături de Monika Salaman. Cei doi sunt plecați în Tenerife, acolo unde pare că își fac viața. Frumasa brunetă postează numeroase fotografii cu iubitul său, Șopârlă, în mediul online, acolo unde primesc zeci de aprecieri.

Șopârlă s-a schimbat foarte mult, a renunțat la look-ul rebel pe care îl avea atunci când făcea parte din trupa "Animal X" și cu greu mai poate fi recunoscut.