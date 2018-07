ULTIMA ORĂ. Oana Lis a făcut TRISTUL ANUNȚ: „Merg la biserică...”

Fostul primar al Capitalei a suferit un atac cerebal, iar starea lui de sanatatea ramane precara. Oana Lis a marturisit ca se asteapta la ce e mai rau si nu mai vorbeste de viitor in prezenta sotului ei.

Starea de sanatate a lui Viorel Lis se deterioreaza de la o zi la alta. Ultima data, fostul primar al Capitalei a ajuns la spital dupa ce a suferit un atac cerebral. Acest incident a lasat urme serioase.

„A avut probleme de sanatate, ultimul accident vascular a lasat urme. Nu mai poate vorbi, oboseste daca vorbeste. Ma recunoaste si sunt bucuroasa ca cognitiv e bine. Ii dau tot felul de vitamine si el nici nu mai vrea. Fac tot ce pot, merg la biserica, dau cu tamaie, ma rog pentru el, fac lucruri pe care nu le faceam inainte. Ma rog sa fiu puternica. El isi doreste o ultima vacanta impreuna. Am fost invitata la ziua unei pritene in Grecia, in InsulaSamontraki, dar drumul este lung si daca pateste ceva in masina? Stiu ca oameni batrani cu afectiuni grave sunt lasati sa zbore, dar si aici e o problema! Daca moare in avion ce ma fac? Inca il iubesc, ii dau din energia mea si el m-a ajutat pe mine”, a marturisit Oana Lis la emisiunea”Rai, da’ buni!”.