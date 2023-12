Unde a făcut Crăciunul Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor. Bruneta s-a întors pe meleaguri românești, după o perioadă lungă

Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, s-a întors pe meleagurile românești de Crăciun. Bruneta a făcut sărbătorile de iarnă în orașul natal, după o absență de 10 ani. Iată ce imagini de senzație a publicat aceasta în mediul online.

Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, a luat o decizie importantă în preajma sărbătorilor de iarnă. Bruneta a renunțat la temperaturile ridicate și atmosfera exotică din Dubai pentru a se întoarce acasă, după o perioadă lungă.

Pentru că este foarte activă în mediul online, aceasta nu a ezitat să își anunțe urmăritorii că și-a făcut curajul să revină în orașul natal la 10 ani de la moartea mamei sale. Se pare că Ramona Gabor a evitat întoarcerea pe meleagurile românești care îi aminteau de femeia care i-a dat viață.

Citește și: Din ce își câștigă propriii bani Monica Gabor. Deși Mr. Pink pășește oriunde cu milioanele la el, ea vrea sa aibă și veniturile ei

Așadar, sora Monică Gabor a hotărât în ultimul moment să își petreacă Crăciunul la Bacău, înconjurată de familie și prietenii din copilărie. Bruneta a publicat mai multe imagini emoționante din locul în care a crescut.

Un lucru este cert, aceasta a fost afectată ani la rând de moartea Veronicai Bulai. Timp de 10 ani, Ramona Gabor a evitat să viziteze locurile care i-ar fi provocat o mare durere în suflet.

Cum a petrecut Ramona Gabor Crăciunul în Bacău

Sora Monicăi Gabor este plecată de mult timp peste hotare, însă nu a uitat niciodată de zona pe care o numește „acasă”. Pentru că a suferit mult după decesul mamei sale, bruneta a preferat să stea cât mai departe de Bacău, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.

După ani la rând de absență, Ramona Gabor și-a luat „inima” în dinți și a plecat în orașul natal pentru a face Crăciunul. Acolo a avut parte de o surpriză plăcută. Se pare că i-a fost foarte dor de tradițiile din România, dar și de familia ei de aici.

Citește și: Reacția Ramonei Gabor, când a fost întrebată dacă are iubit: „Unde sunt toți bărbații buni?” Cu ce se ocupă sora Monicăi Gabor

„După un deceniu în care am evitat ecourile Crăciunurilor după decesului mamei, anul acesta am luat decizia de ultim moment de a mă reîntoarce acasă. În mijlocul chipurilor familiare ale rudelor și prietenilor din copilărie, am găsit căldura vechilor tradiții, creând noi amintiri care rezonează cu spiritul iubirii și al păcii. Uneori, călătoria înapoi este o îmbrățișare vindecătoare.”, a fost mesajul ei în dreptul unei postări emoționante.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea Ramonei Gabor a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ai un zâmbet de fericire adevărată în aceste momente petrecute acasă ❤️”, „Momente unice și de neuitat!🎄🤍”, „Se vede fericirea pe fața ta! Sărbători liniștite!”, „Bine ai venit! Ești minunată!” sau „Sărbătorile nicăieri nu sunt ca la noi”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum a murit Veronica Bulai, mama Ramonei și a Monicăi Gabor

Veronica Bulai, mama Ramonei și a Monicăi Gabor s-a stins din viață în anul 2013. Femeia a fost lovită de o bucată de stângă cu o greutate de 7 kg, chiar la ieșirea din Peștera Polovragi din județul Gorj.

Tatăl celor două a murit în anul 2020 din cauza unui infarct.