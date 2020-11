Vedeta care a șocat cu tratamentul ei de înfrumusețare. Eva Mendes a dezvăluit că se umple de ace pentru a se menține tânăra

Eva Mendes, actrița în vârstă de 46 de ani, a devenit faimoasă în lumea actoriei pentru rolul ei din Children of the Corn V: Fields of Terror (1998). Apoi, ea a primit un rol important în 2 Fast 2 Furious (2003), iar în 2012 a jucat alături de iubitul ei, Ryan Gosling, în The Place Beyond the Pines.

Datorită frumuseții sale, Eva a avut și o carieră promițătoare de model și a apărut și în videoclipuri muzicale ale unor artiști renumiți precum Will Smith. Ea și Ryan Gosling formează un cuplu din 2011. Deși până în acea clipă ea nu se visa în postura de mamă, Eva a declarat într-un interviu că după ce s-a îndrăgostit de Ryan și-a dat seama că își dorește copii și astfel, ei au ajuns astăzi să aibă împreună două fiice.

Deși are 46 de ani, Eva Mendes își păstrează chipul mereu tânăr și are o siluetă de invidat. Faimoasa actriță a postat pe contul ei de Instagram, unde are 2,4 milioane de urmăritori, o fotografie în care folosește drept tratament de înfrumusețare niște ace, strategice inserate în zona gâtului, pe linia mandibulei.