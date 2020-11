Vedete care au îmbătrânit frumos fără operații estetice

''Nu o să credeți câți medici încearcă să mă convingă să-mi fac lifting facial. Dar după ce mă uit la pozele cu mine, constat că nu au de ce să intervină. Cred că procesul natural de a îmbătrâni este sexy datorită imperfecțiunilor sale'', a spus Sharon Stone, după cum informează dailymail.com.

Brooke Shields

Ți-o amintești pe atrăgătoarea domnișoară din ''The Blue Lagoon''? Brooke Shields avea atunci doar 15 ani și apărea în fața fanilor în toată splendoarea. Mama Natură a fost extrem de generoasă cu celebrul model internațional, acum în vârstă de 55 de ani. Diva spune că s-a ferit toată viața de operațiile estetice.

''Nu am suferit nicio intervenție. Îmi este frică să o fac'', a declarat Brooke Shields în cadrul emisiunii ''Watch What Happens Live'' cu Andy Cohen.