Vero Căliman, apariție sexy în costum de baie. Cum arată fosta Fetiță Zurli la plajă. Actrița demonstrează că e o femeie superbă

Vero Căliman s-a bucurat de relaxare pe litoral și a publicat imagini în costum de baie. Chiar dacă a devenit cunoscută în ținuta de Fetiță Zurli, actrița demonstrează că este o femeie superbă, într-o formă fizică de zile mari

Vero Căliman s-a pozat pe plajă, purtând un costum de baie întreg, gri metalizat, cu modele florale, ochelari de soare și având un zâmbet larg pe chip.

„Am săpat puțin în nisip, am dansat până la răsărit, m-am confundat cu stânca, am adorat luna și am citit o poveste. M-am simțit bine, cum s-ar spune”, a scris Vero Căliman pe contrul ei de Instagram.

Citește și: Cât costă lecțiile de actorie cu fosta „Fetiță Zurli”. Vero Căliman s-a angajat ca director la o școală de teatru

Cum arată Vero Căliman în costum de baie

Articolul continuă după reclamă

De când a părăsit Gașca Zurli, fosta Fetiță Zurli a fost mai activă pe rețelele sociale și a împărtășit cu fanii mai multe imagini realizate în timpul ei liber, cum sunt fotografiile de la mare. La cei 36 de ani ai săi, Vero Căliman nu se dă în lături de a posta imagini în ținute sumare, demonstrând că este o femeie superbă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Vero Căliman, dezvăluiri în exclusivitate despre motivele pentru care a a renunțat la rolul Fetiței Zurli

Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Star, fosta fetiță Zurli nu s-a ferit să vorbescă deschis. Vero Căliman a povestit cum a arătat perioada de după Gașca Zurli pentru ea, dar și ce planuri de viitor are.

Aceasta a ținut să clarifice câteva dintre speculațiile care au apărut după ce a părăsit trupa. Astfel, a dezvăluit că decizia ei nu are nicio legătură cu vârsta.

„În viața fiecăruia sunt momente și momente, și fiecare început are un sfârșit, cum îmi place mie să spun. Lucrurile nu se termină, se transformă. (...) Plecarea mea nu are nicio legătură cu vârsta, în niciun caz. De-a lungul anilor eu am făcut, am văzut înainte, asta era treaba mea, asta aveam de făcut. Credeam foarte tare, în continuare cred foarte tare în proiect, credeam foarte tare în ce făceam acolo și ulterior, foarte târziu, au venit gândurile. Nu mi-am făcut niciodată planuri, nu am avut un plan concret, inclusiv în timp ce eram în proiect lumea m-a întrebat ce o să fac după. Nu știu ce-o să fac după, acum sunt aici, acum fac asta, după o să văd ce-o să fac și iată că am reușit să fac. Reușesc să fac destul de multe și pe sufletul meu și asta mă face foarte bucuroasă”, a dezvăluit ea.

Citește și: Cât costă lecțiile de actorie cu fosta „Fetiță Zurli”. Vero Căliman s-a angajat ca director la o școală de teatru

Plină de energie, așa cum o știu fanii, actrița a depănat amintiri pe canapeaua de la XNS, dar a explicat și cu ce se ocupă în prezent. După ce a renunțat la rolul fetiței Zurli, aceasta s-a angajat ca director artistic la o școală de teatru pentru copii. Mai mult decât atât, alături de cei mici, pregătesc două spectacole pentru 1 și 2 iunie.

Ea a precizat că în continuare colaborează cu Răzvan Marina, cunoscut ca Truli, care de asemnea a părăsit Gașca Zurli.

„Fac cursuri de teatru cu copiii de două ori pe săptămână și pregătim un spectacol, Peter Pan, am ales această piesă pentru că sunt foarte mulți copii și am vrut ca fiecare să aibă șansa să aibă măcar o mișcare pe scenă ca să zic așa. Avem emoții, pentru că pe 1 iunie va avea premiera în fața familiei acolo în sat, iar pe 2 iunie voi merge cu ei la Târgoviște, acolo unde eu voi prezenta un festival de animație pentru copii, iar ei au fost invitați să joace”, a mai spus tânăra.