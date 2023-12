Viorel Stegaru, apariție neașteptată în mediul online după ce s-a zvonit că ar fi murit. Ce le-a transmis prietenilor virtuali

Oamenii din mediul online au avut parte de o apariție neașteptată din partea lui Viorel Stegaru, după ce s-a zvonit că ar fi murit. Fostul partener al Vulpiței Veronica a transmis un mesaj la care puțini se așteptau.

În ultima perioadă, Viorel Stegaru a fost absent de pe rețelele sociale, fapt pentru care au apărut tot felul de speculații că acesta ar fi murit. Mai mult, interanuții au început să spună despre el că s-ar fi stins din viață, după ce Veronica Vulpița și-a refăcut viața.

De curând, fosta parteneră a bărbatului s-a lăsat filmată în ipostaze apropiate alături de noul iubit. Deși are doi copii cu Viorel Stegaru, tânăra de la Blăgești nu s-ar mai fi ocupat de mult de creșterea și educația acestora.

Citește și: Vulpița, primele declarații după ce s-a zvonit că Viorel Stegaru a murit. Cum răspunde fosta lui parteneră

Așadar, bărbatul ar fi devenit tătic cu normă întreagă. Acesta ar avea grijă de micuții săi în timp ce fosta soție se afișează alături de noul partener, iar drept dovadă stau postările de pe TikTok sau Instagram.

Ce mesaj a transmis Viorel Stegaru în mediul online, după ce s-a zvonit că ar fi murit

La scurt timp de la speculațiile că Viorel Stegaru ar fi murit, acesta nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj pe contul de TikTok. Bărbatul s-a filmat în timp ce le spunea prietenilor virtuali că el este „viu, în carne și oase”.

”Fanilor, sunt în carne și oase. Vedeți, eu trăiesc, nu am murit. Dacă cineva a spus că am murit, să îi fie țărâna ușoară celui care a spus că am murit, eu nu am murit”, a fost mesajul pe care acesta l-a transmis, fără reținere, celor care au comentat acest subiect.

„Mesaj cu mare impact emoțional. Pentru fanii lui Viorel”, a mai scris cel care a publicat postarea în dreptul imaginilor cu Viorel Stegaru.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Videoclipul cu fostul partener al Vulpiței Veronica a generat mai bine de 18 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea utilizatorilor de TikTok. Glumele, dar și cuvintele de laudă nu au lipsit prea mult timp din peisaj.

Unii oameni l-au felicitat pentru că are grijă de cei doi copii, în timp ce alții au fost preocupați de relația pe care o are acum bărbatul cu Vulpița Veronica.

Citește și: Ipostaza neașteptată în care a apărut Vulpița Veronica, după ce au apărut imagini din casa unde locuiește în prezent. Ce mai face

„Să fii sănătos și iubit de Dumnezeu, Viorele!”, „A înviat Viorel, un nou episod!”, „Glumim cu tine, nu-i bine să săpăm groapa cuiva”, „Gata, m-am liniștit. Să fii sănătos!” sau „2024: urmează telenovela Vulpița VS Viorel”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cu ce se ocupă Viorel Stegaru de când nu mai este cu Vulpița Veronica

Deși nu mai formează un cuplu cu femeia care i-a dăruit doi copii, Viorel Stegaru și-a găsit puterea să muncească în continuare pentru micuții săi. În urma videoclipului postat pe TikTok s-a aflat faptul că bărbatul prestează diferite servicii în curțile oamenilor din Blăgești.

„Urmează și episodul 2. Acum s-a dus la tăiat de lemne, după-amiază revine”, a scris persoana care a publicat filmulețul în care fostul partener al Vulpiței Veronica anunță că nu a murit.