Vlăduța Lupău, imagini rare! Cum arăta artista înainte să cunoască celebritatea? | Foto

Vlăduța Lupău s-a căsătorit anul trecut cu alesul inimii ei, Adrian Rus, care este portarul echipei de fotbal CFR Cluj. Artista este originară din județul Sălaj, iar prima sa apariție televizată a fost în emisiunea Tezaur Folcloric. Atunci, interpreta de muzică populară avea doar patru ani.

Artista își dorește să devină mamă, dar așteaptă să sosească momentul potrivit. Aceasta se axează deocamdată pe cariera în muzica populară. Știe însă că se poate baza pe sprijinul părinților săi atunci când se va produce fericitul eveniment pe planul personal.

„Îmi doresc un copil, deși știu că o să fie foarte greu când o să avem un copil, la ce program am eu. Am noroc de faptul că am părinții lângă mine și mă vor ajuta. Îmi place cel mai mult la el (n. red. – Adrian Rus) că mă iubește”, a declarat acum ceva timp Vlăduța Lupău.