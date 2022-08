Splash! Vedete la apă episodul 6 din 19 august 2022. Doinița Oancea a sărit de la 5 metri

Episodul 6 al show-ului Splash! Vedete la apă, din dată de 19 august 2022. Doinița Oancea a acceptat provocarea de a sări de pe platforma de cinci metri. „Anul trecut am sărit, am fost curajoasă. Am întrecut praguri, limite. Am scăpat de fobia de apă adâncă și am curajul să înot ca o broscuță. Anul ăsta sunt nebună și nu mai vreau să fac nimic. Vreau să mă comport ca o divă, să fac fițe”, spune Doinița Oancea.

Vineri, 19.08.2022, 14:08