Te cunosc de undeva Sezonul 20, 9 martie 2024. Bella Santiago și Barbara Isasi - jurizare

În episodul 4, din data de 9 martie 2024 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 20, Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat în The Black Eyed Peas - ”Don't Phunk With My Heart”. Iată cum au analizat jurații prestația lor!

Sambata, 09.03.2024, 22:05