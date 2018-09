Ce vedem în această săptămână la cinema? Acestea sunt cele mai noi apariții în cinematografe

Săptămâna aceasta putem vedea în cinematografe o mulțime de filme noi. De la cele româneșți, până la cele de acțiune și animație pentru cei mici. Filmele se prezintă deja un succes, va lăsăm mai jos povestea dar și trailerele.

"Povestea unui pierde-vară"

Este un film românesc care apare la doi ani după “Două lozuri”, probabil unică producţie autohtonă profitabilă a mileniului, Paul Negoescu revine în atenţie cu un film făcut pentru public, despre un profesor universitar (Alexandru Papadopol) care refuză să se maturizeze, dar este obligat să o facă atunci când află că ar putea avea un copil. Este un subiect generos cu publicul, iar tratarea jucăuşă şi elementele comice le-ar putea închide gură celor care cârtesc încontinuu împotriva filmului românesc mai mult sau mai puţîn mizerabilist. Un evident omagiu pentru comediile nevrotice ale lui Woody Allen.

"Peppermint: Gustul răzbunării"

Filmul cu Jennifer Garner în rolul principal ne arată ce se întâmplă atunci când justiţia eşuează să-i facă dreptate unei femei a cărei familie a fost executată de traficanţi droguri. Deşi este martoră la proces şi identifică atacatorii, aceştia sunt eliberaţi din "lipsă de probe". Eroina, Riley, dispare fără urmă, dar exact la cinci ani de la atac, membri ai cartelului ucigaşilor încep să moară pe capete şi poliţia bănuieşte, pe bună dreptate, cine se află în spatele execuţiilor. Curând este clar că Riley vrea să se răzbune pe toţi cei care au sabotat condamnarea asasinilor, adică judecătorul, avocatul apărării, procurorul şi poliţiştii corupţi. Criticii americani nu s-au grăbit să laude filmul (doar 11% cronici pozitive pe Rottentomatoes.com), etichetându-l drept generic.

"Fals tratat de mântuire a sufletului"

Noul film al lui Nicolae Mărgineanu, lansat fără campanie de promovare şi fără vizionare de presă, filmul spune povestea unui inspector CNSAS şi a ajutorului său, care încep investigarea unui dosar despre colaborarea cu Securitatea, în 1988, a unui preot şi probabilă împingere la suicid a unui călugăr novice. Trailerul conţine avertismente de genul "Ai grijă să nu-ţi pierzi umanitatea chiar şi atunci când pleci la vânătoare de oameni", iar sinopsisul descrie apoteotic confruntarea în prezent dintre reprezentanţîi CNSAS şi preotul retras în vârf de munte: "Cei doi urcă la chilia părintelui Iustin, într-o peşteră aflată pe un vârf de munte. La finalul acestei confruntări de convingeri şi energii umane, niciunul dintre cei implicaţi nu va mai fi la fel că înainte."

"Money/Banii sunt bani"

Film de acțiune francez despre trei tineri care jefuiesc pe cine nu trebuie şi ajung în posesia unei valize pline cu bani proveniţi din afaceri criminale. Suma imensă, în loc să-i ajute să scape de problemele financiare, le va pune vieţile în pericol.

"Ploey - You Never Fly Alone"

Ploey - Inimă de viteaz, îi va învăţa pe cei mici extraordinară importanţă a prieteniei, cu povestea unui pui de fluierar care nu reuşeşte să zboare şi este lăsat în urmă de familia plecată toamna spre ţările calde. Va reuşi micul Ploey să transforme un handicap într-un avantaj cu ajutorul prieteniei?

Sursa: cinemagia.ro