Cunoscut cineast francez, critică la adresa Festivalului de Film la Veneția! Ce l-a supărat pe regizorul care a filmat și în România pentru ultimul său lungmetraj: “Fac din asta o chestiune de egalitate şi dreptate”

Cineastul francez Jacques Audiard a criticat Festivalul de Film de la Veneţia, din cauza absenţei femeilor regizor din concurs. Pentru al doilea an consecutiv, în competiţia festivalului a fost inclus un singur film regizat de o femeie.

La premiera comediei western, primul lungmetraj în limba engleză al regizorului Jacques Audiard, filmată parţial în România, Audiard a fost însoţit de John C. Reilly. Cei doi au purtat insigne „50/50”, în sprijinul mişcării feministe.

Audiard, recompensat cu Palme d'Or în 2015, este membru al mişcării „50/50 by 2020”, care are că scop crearea unui echilibru de gen în industria filmului.

„Când am aflat că în competiţie suntem 20 de bărbaţi şi o singură femeie, am scris un mesaj colegilor care au făcut selecţia, dar nu mi-au răspuns. Apoi am aflat că, atunci când este vorba despre filme, sexul persoanelor care le realizează nu contează, ci doar calitatea muncii”,a spus Audiard, citat de The Hollywood Reporter. „Atunci, haideţi să nu mai întrebăm de genul cineaştilor, ci dacă festivalurile mai au sens. În 25 de ani de când particip la festivaluri, nu am văzut multe femei să conducă evenimentele. Am văzut mereu aceleaşi feţe, aceiaşi bărbaţi, chiar dacă în roluri diferite. Sistemul nu funcţionează şi trebuie făcută o schimbare”.

El a continuat: „Fac din asta o chestiune de egalitate şi dreptate. Egalitatea contează, dreptatea se aplică”. Afirmaţia lui Audiard a fost primită cu aplauze de cei prezenţi la conferinţa de presă. „Noi nu aplaudăm. Noi acţionăm”, a completat cineastul.

Organizatorii Festivalului de la Veneţia au semnat un acord privind egalitatea de gen, asemănător cu cel adoptat la Cannes şi Locarno, relatează news.ro.