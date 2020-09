Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia - Filmul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, recompensat cu Leul de Aur

Coppa Volpi pentru cea mai bună actriţă - Vanessa Kirby pentru rolul din „Pieces of a Woman”

Cel mai bun scenariu - Chaitanya Tamhane pentru „The Disciple”

Premiul special al juriului - „Dorogie Tovarischi!/ Dear Comrades”, de Andrei Konchalovsky

Premiul „Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor/ actriţă - Rouhollah Zamani pentru rolul din „Khorshid/ Sun Children”

ORIZZONTI

Cel mai bun film - „The Wasteland”, de Ahmad Bahrami

Cel mai bun regizor - Lav Diaz pentru „Lahi, Hayop”

Premiul special al juriului Orizzonti - „Listen”, de Ana Rocha de Sousa

Cel mai bun actor - Yahya Mahayni pentru rolul din „The Man Who Sold His Skin”

Cea mai bună actriţă - Khansa Batma, pentru rolul din filmul „Zanka Contact”

Cel mai bun scenariu - Pietro Castellitto pentru filmul „I Predatori”

Cel mai bun scurtmetraj - „Entre Tu Y Milagros”, Mariana Saffon

Premiul pentru film de debut - „Listen”, de Ana Rocha de Sousa „Filmul este dedicat tuturor familiilor care trec prin momente grele”, a spus regizoarea.

VIRTUAL REALITY

Best Film - „The Hangman at Home”, de Michelle Kranot, Uri Kranot

Best VR Story - „Sha Si Da Ming Xing/ Killing a superstar”, de Fan Fan

Best VR Experience - „Finding Pandora X”, de Kiira Benzing

Sursa: News.ro