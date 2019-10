INTERVIU. „Viaţa cu mine” – Actorii Paul Rudd şi Aisling Bea, despre cea mai bună versiune a lor, alienare şi mediu: Suntem o specie empatică. Haosul de acum nu ne defineşte

Actorii Paul Rudd şi Aisling Bea au vorbit, la o întâlnire cu presa care a avut loc la Londra cu o săptămână înaintea lansării serialului „Viaţa cu mine/ Living with Yourself”, despre personajele lor, despre problemele cu care se confruntă societatea - tabuuri şi haosul creat de ştiri, schimbarea climei şi adolescenţii de astăzi mult mai implicaţi decât cei din anii 1990.

„Viaţa cu mine”, lansat vineri de Netflix, îl are în centru pe Miles, un bărbat de vârstă mijlocie. Căsătorit de mai mulţi ani. Ajuns într-un blocaj. Kate, soţia lui, are două obiective: să devină mamă şi să aibă succes cu propria firmă. Relaţia dintre ei s-a răcit după ce au trecut prin mai multe încercări. Miles, îndemnat de un coleg de la muncă, decide să se supună unui tratament care promite să îl transforme într-un om mai bun. Descoperă că transformarea reprezenta, de fapt, înlocuire. Experimentul nu reuşit în totalitate, astfel că el trebuie să se confrunte cu o versiune mai nouă a sa. Să lupte pentru soţie, pentru carieră şi identitate.

Povestea este spusă din perspective diferite şi cu fire narative care se intersectează.

Serialul este regizat de Jonathan Dayton şi Valerie Faris, cunoscuţi pentru lungmetrajele „Little Miss Sunshine”, premiat cu două Oscaruri, şi „Battle of the Sexes”, dublu nominalizat la Globurile de Aur, şi pentru videoclipuri ale unor piese The Smashing Pumpkins, R.E.M. şi Red Hot Chili Peppers, între alţii.

Producţia Netflix are opt episoade şi, pentru moment, nu există semne că ar continua, au spus cei doi actori.

„Living With Yourself” a fost creat de Timothy Greenberg („The Daily Show with Jon Stewart”), premiat cu Emmy, care semnează şi scenariul. Greenberg este şi producător executiv, alături de Anthony Bregman şi Jeff Stern pentru Likely Story, Tony Hernandez pentru Jax Media, Dayton, Faris, Rudd şi Jeff Blitz.

În urmă cu o săptămână, americanul Rudd şi irlandeza Bea s-au aflat la Londra pentru o serie de întâlniri cu presa. Au dezbatătut teme ca vulnerabilitatea, empatia şi comedia, dar şi mediul înconjurător – schimbarea climei, pornind de la protestele care au avut loc în întreaga lume şi care blochează Trafalgar Square de mai multe zile.

Paul Rudd, în vârstă de 50 de ani, cunoscut din filme ca „Ant Man” şi „Avengers”, numeroase comedii romantice, şi seriale, între care „Friends”, se află acum la primul rol principal într-un serial.

De cealaltă parte, Aisling Bea, în vârstă de 35 de ani, recunoscută ca actriţă de comedie, obişnuită a scenelor de stand up, a jucat în special în seriale de televiziune, între care „The Fall” şi „Hard Sun”.

Cea mai bună versiune

Motto-ul firmei la care Miles apelează pentru îmbunătăţirea stării lui este „vei ajunge să fii cea mai bună versiune a ta”. În acest context, actorii au răspuns întrebării evidente.

„Nu am ajuns la asta. Nu cred că e ceva despre care un om să spună să a reuşit. Sunt momente în care simt că sunt realizat, că sunt pe drumul bun, dar momentele astea curg şi cred că aşa e mereu”, a spus Rudd.

Bea a precizat că tocmai acest lucru este subliniat în serial. „Este un punct în care personajul meu are de-a face cu idealul El. Apoi realizează că nici acesta nu e cea mai bună versiune, că nici asta nu este uimitor. Noi, cu toate bătăile de cap şi complexităţile... poate că asta e cea mai bună versiune a noastră. Este un proces în desfăşurare. Nu cred că cineva apucă să spună: «Gata, în sfârşit, am reuşit!»”.

Rudd, prins din start de poveste. Ezitări pentru Bea

Paul Rudd a ajuns să joace în serial după ce agentul i-a trimis scenariile tuturor episoadelor. L-a prins, l-a citit, l-a recitit şi a realizat că trebuie să fie interesant şi de văzut.

„Agentul meu mi-a trimis scenariile. A fost o chestie unică, erau toate episoadele scrise. De obicei, când este vorba despre un serial, există unul sau două episoade scrise şi te gândeşti «cam asta e ideea, încolo vor să meargă». Dar am primit opt episoade şi am fost atras destul de repede. După primul, am zis să văd ce se întâmplă. Era ca o carte bună. Nu am vrut să îl mai las. Le-am citit pe toate, apoi am recitit. M-am gândit că dacă este interesant de citit, poate este interesant şi de văzut. Ştiu cu siguranţă că, din punct de vedere al jocului, a fost o premieră – nu am mai făcut nimic asemănător – şi asta a fost foarte atrăgător”.

El a explicat că a interpretat fără ajutor cele două roluri, dându-şi replica cu ajutorul unei căşti.

„Indiferent ce faci pentru a pregăti un rol, urmăreşti mereu ce fac ceilalţi actori şi scena poate merge într-o direcţie pentru care eşti nepregătit. Acum m-am gândit: «Va fi un experiment interesant. Să pot fi arhitectul unei scene». Ştiu că s-a mai făcut asta, dar nu e un singur mod de a face-o. Am discutat cu alţi actori care au făcut asta şi ei mi-au spus că au lucrat cu un alt actor. Eu nu am vrut. M-am simţit cel mai confortabil şi mi-a plăcut să fac singur. Mă înregistram audio şi, cu o cască în ureche, lucram celălalt rol. Oricare dintre Miles conducea scena, filmam mai întâi personajul respectiv, apoi urmăream ce a fost tras, montam casca şi dădeam replica. Mi-a plăcut să joc ambele personaje”.

Vechiul şi noul Miles, „doi oameni foarte diferiţi. M-am simţit diferit”.

Era destul de tăcut pe platouri când îl interpreta pe „vechiul” Miles şi foarte jovial când era în pielea celui „nou”, a subliniat Bea.

„Eu nu am jucat două personaje, dar aveam doar o personalitate teribilă”, a glumit ea. „Eu am ajuns în proiectul care îl avea în rol principal pe Paul Rudd, iar bugetul rămas era foarte mic. Pentru că am făcut asta de multe ori, e destul de plictisitor să joci rolul soţiei sau a prietenei. Când am citit primele două episoade, chiar dacă erau minunate, nu eram prea convinsă. Când semnezi pentru un proiect în America, spre deosebire de aici, semnezi pe 7 ani, aşa că trebuie să te gândeşti bine – mai ales că depinde de momentul vieţii în care te găseşti – unde te vezi în următorii ani. Apoi mi-au trimis toate scenariile şi, de la episodul patru, totul se întoarce şi devine complex. Personajul nu mai are doar rol de completare. Urmărind toată viaţa multe dintre rolurile de soţii şi iubite, pare că viaţa lor e dedicată toanelor şi împlinirii celuilalt şi te gândeşti «altcineva poate juca asta, dar nu eu». Însă, de data asta, toată răsturnarea mi-a plăcut. M-a convins”.

Rudd a fost de acord cu ea. „Când am ajuns la episodul ăla, am spus «OK, ia să vedem! Acum sunt două fiinţe. Nu e doar un punct de vedere». Descoperi constant. Când vezi din punctul ceiluilalt, totul are o altă însemnătate”.

„Suntem îngrijoraţi că am putea fi recunoscuţi ca dansatori”

Scena în care legătura dintre cele două personaje este revelată cu adevărat este una de dans. O scenă care ar putea deveni virală.

„Am repetat destul de mult, atât cât ne-a permis timpul. Jenny Shore a făcut coregrafia şi a lucrat cu noi”, a explicat Rudd. Ea este soţia lui William Butler de la Arcade Fire. „Regizorii noştri au găsit un clip pe YouTube cu ea făcând ceva asemănător cu soţul ei, un fel de dans ciudat”, a completat Bea.

„John şi Val, regizorii noştri, au avut o viziune cu adevărat interesantă. Am discutat mult despre cum să arătăm acest cuplu sincronizat, iar o scenă de dans este un bun mod de a face asta. Mai ales pentru personajele astea şi stilul lor, trebuia să fie un dans la care, în mod normal, nu te-ai gândi ca la un dans de nuntă”, a adăugat Rudd.

Melodia aleasă – „Give It To Me Baby” a lui Rick James – din repertoriul căruia Jonathan Dayton şi Valerie Faris au ales o piesă şi pentru lungmetrajul „Little Miss Sunshine” („Super Freak”).

Paul Rudd a povestit că a învăţat mai multe mişcări de mâini de la fiica lui, ceea ce l-a ajutat şi pentru dansul din serial.

Întrebaţi dacă s-au gândit că dansul lor ar putea deveni viral, Rudd s-a arătat neserios „înspăimântat” de idee. „Suntem îngrijoraţi că am putea fi recunoscuţi ca dansatori, pentru că am lucrat mult ca să fim recunoscuţi ca actori”, a glumit Bea. „Dar dacă asta este calea...”

Vulnerabilitate, comedie şi tristeţe

Pentru că este strâns legată de comedie şi pentru că rolul ei este bine dozat sentimental, Bea a vorbit despre tristeţe şi comedie, despre eliminarea tabuurilor.

„Este foarte în regulă să îţi manifeşti sentimentele şi ce e interesant la serial e că cineva care nu poartă o discuţie face ceva efectiv legat de o stare prin care trece. Nu cred că tristeţea şi comedia sunt separate, cred că dacă discuţi subiecte, comedia îţi oferă spaţiu să vorbeşti despre lucruri şi ele să aibă o mai mică putere şi, dintr-o dată, poţi face ceva accesibil şi nu să devină totul tabu şi depresie. Oamenii nu trec prin viaţă aşa. Se spun glume la înmormântări”, a subliniat actriţa.

Personajele jucate de Rudd în general au o doză de vulnerabilitate. „Este condiţia umană. Încerci să ţii capul deasupra apei. Cu cât vin mai multe lucruri spre tine, e greu să le manevrezi în viaţă. Să încerci să fii un om bun şi să supravieţuieşti sunt chestiuni relaţionate. Cred că asta încercăm să facem toţi şi asta mă atrage”.

El a continuat: „Cred că suntem o specie empatică. Când apare câte o poveste despre cineva care este în dificultate, ne ajutăm. Haosul de acum este, în multe feluri, foarte îngrijorător şi este alimentat de ştiri”.

„Pentru că avem acces la ştiri. Până acum nu ştiam ce spuneau milioane de oameni. Acum vedem. Nu ştiu dacă trebuie să ne îngrijorăm. Lucrurile astea se întâmplă şi se întâmplau”, a replicat Bea.

Iar Rudd a avut ultimul cuvânt pe acest subiect: „Există media care promovează anumite puncte de vedere şi oamenii care poate vor să aibă acel punct de vedere, îl validează, iar asta se transformă în alienare. Există mentalităţi de grup. Noi, partea asta, urâm cealaltă parte. Nu cred că asta ne defineşte. E păcat că vezi asta în atâtea feluri”.

Schimbarea climei, singura problemă majoră pe care să ne concentrăm

Timp de mai multe zile, corturi şi mii de oameni au ocupat centrul capitalei britanice, în ciuda interzicerii protestelor. Manifestări în vederea luării de atitudine privind schimbarea climatică. Câţiva au fost arestaţi, de-a lungul a două săptămâni, şi Trafalgar Square este încă ocupată de activişti.

Legat de ce reprezintă încălzirea globală, Rudd a spus: „E îngrozitor. Cred că e singura problemă majoră pe care trebuie să ne concentrăm şi să vedem ce putem face să prelungim schimbarea climei”.

Aisling Bea a admis că generaţia de adolescenţi de acum este mult diferită de cea din anii 1990, este mai interesată şi implicată.

„E frumos să vezi ce fac tinerii. Cred că prima dată când am protestat eram adolescentă, în timpul războiului din Irak. Nu făcusem nimic înainte. Faptul că acum copiii urmăresc ce se întâmplă, sunt implicaţi, e minunat. Pentru că ei vor conduce planeta peste 20 de ani. Oameni ca mine, acum 20 de ani, nu făceau asta. Noi ajungeam să ne implicăm când ajungeam la facultate, când deja opiniile erau formate. Era un fel de lene cu privire la lume. Generaţia mea era mai implicată în TV şi divertisment decât în politică. Acum auzi puşti de 6 ani vorbind despre schimbarea climei şi e uimitor şi trebuie să îi ajutăm”.

