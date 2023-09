Anunțat de câțiva ani buni, filmul Mad Max: The Wasteland nu a apărut încă și nici nu este clar dacă va apărea vreodată. Regizorul George Miller era optimist că producția va prinde viață, dar acum lucrurile nu mai sunt la fel de sigure.

(P) Ce s-a întâmplat cu filmul Mad Max: The Wasteland?

Precedentul film al seriei, Mad Max: Fury Road, a apărut în 2015. Lucrurile au fost complicate pe platourile de filmare, în condițiile în care actorii Tom Hardy și Charlize Theron nu au avut cea mai bună relație. Filmul a apărut în cele din urmă, iar recenziile au fost pozitive.

Acest lucru l-a determinat pe regizorul George Miller să anunțe încă din 2015 apariția filmului Mad Max: The Wasteland. Proiectul este însă în aer momentan. George Miller a regizat recent Furiosa, un spin-off și un prequel din Mad Max: Fury Road, care va apărea în mai 2024.

Ce s-a întâmplat însă cu Mad Max: The Wasteland? Mai întâi, George Miller a dorit să facă o pauză de la proiect după ce a regizat Fury Road și și-a îndreptat astfel atenția către filmul Three Thousand Years of Longing. Ulterior, regizorul a intrat într-un proces cu studioul Warner Bros și a avut câștig de cauză în 2019. Acest lucru a îngreunat însă pașii pentru un nou film.

Într-un interviu acordat anul trecut, George Miller a afirmat că scenariul pentru Mad Max: The Wasteland "nu a fost dezvoltat complet". El a menționat că lucrează de zor la scenariu și că în noul film personajul Furiosa (interpretat de Charlize Theron în precedenta producție) nu va mai fi inclus.

Tom Hardy vrea să joace în noul film

O altă întrebare care apare este legată de Tom Hardy. Va mai fi el în rolul lui Max? Actorul și-a dat acordul verbal să mai joace într-un nou film al seriei, dar rămâne de văzut și cum se va potrivi totul cu programul său. Cert este că Hardy a afirmat că abia așteaptă un nou rol în Mad Max. "Aștept doar un apel în care să mi se spună să mă întorc și ce să facem acolo. Eu chiar aștept cu nerăbdare", a afirmat Tom Hardy într-un interviu.

Un alt semn de întrebare este legat de regizorul George Miller. Acesta a împlinit 78 de ani, vârstă care adaugă un alt grad de dificultate filmărilor. În istorie s-au mai văzut cazuri de regizori care au creat filme chiar și după ce au trecut de 80 de ani, astfel că pentru Miller nu ar trebui să devină o problemă. Regizorul a afirmat însă că are și un plan de rezervă și știe trei persoane care îl pot înlocui în orice moment. Unul dintre ei este Guillermo del Toro.

Până să apară filmul, poți să încerci jocurile Mad Max

Dacă ești fanul seriei Mad Max, așteptarea nu este tocmai ușoară. Din fericire poți să intri în atmosfera filmului prin intermediul jocurilor. În 2015 a fost lansat jocul video Mad Max, disponibil pe PS4, Windows și Xbox One. Este un joc interesant, care s-a bucurat de recenzii bune și vânzări excelente.

O altă alternativă, în altă categorie, este jocul de păcănele online Mad Max Fury Road Slot. Creat de compania Aristrocat, slotul este inspirat din filmul apărut în 2015, are volatilitate ridicată, 243 de linii de plată și rotiri gratuite sau bonus fără depunere. Simbolurile sunt inspirate chiar din filmul Mad Max: Fury Road.

Va apărea Mad Max: The Wasteland? Ei bine, la această întrebare este greu de răspuns. Partea bună este că atât regizorul George Miller cât și actorul principal Tom Hardy își doresc să facă filmul. Partea proastă este că nu există informații legate de data la care ar putea începe filmările sau de buget.