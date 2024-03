Premiile Oscar 2024. „Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film al anului, cu şapte trofee. Lista completă a câştigătorilor

Premiile Oscar 2024 au desemnat producția „Oppenheimer” ca fiind cel mai bun film al anului. Descoperă lista completă a câștigătorilor celei de a 96-a gale.

Duminică seară, vedetele de la Hollywood pentru cea de a 96-a gală a premiilor Oscar. Producția „Oppenheimer” a fost desemnată cel mai bun film al anului, aceasta primind șapte trofee.

Premiile Oscar 2024 sunt decernate de Academia Americană de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2023 și evenimentul a avut loc la Teatrul Dolby din Hollywood, Los Angeles (Statele Unite ale Americii).

Descoperă în rândurile de mai jos ce premii a luat „Oppenheimer”, producția desemnată ca fiind cel mai bun film al anului, dar și care este lista completă de câștigători.

„Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film al anului. Producția a primit șapte trofee

Se pare că preferatul de la premiile Oscar 2024 a fost „Oppenheimer”, filmul regizat de Christopher Nolan. Producția este o dramă despre fabricarea primei bombe atomice și a reușit să câștige șapte premii prestigioase, cea mai importantă fiind titlul de „Cel mai bun film al anului”.

Deși filmul este unul complex și durează 3 ore, acesta s-a bucurat de succes la public și a avut încasări de 953,8 milioane de dolari.

Astfel, la cea de a 96-a gală a premiilor Oscar, filmul „Oppenheimer” a primit premiul pentru cel mai bun film, dar și premiul pentru regie, acordat lui Christopher Nolan.

Actorul irlandez Cillian Murphy a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer, iar Robert Downey Jr. a primit un Oscar pentru rol secundar, după ce interpretarea sa mai fost răsplătită cu Globul de Aur și cu premiul al Sindicatului Actorilor. La categoria cel mai bun actor în rol secundar au mai fost nominalizaţi Sterling K. Brown ("American Fiction"), Robert De Niro ("Killers of the Flower Moon"), Ryan Gosling ("Barbie") şi Mark Ruffalo ("Poor Things").

Filmul a mai primit câte un Oscar pentru coloana sonoră (Ludwig Göransson), imagine (Hoyte van Hoytema) și montaj (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).

Premiile Oscar pentru anul 2024. Lista completă a câştigătorilor

Vedetele de la Hollywood s-au reunit duminică seara, la Los Angeles, pentru a celebra cele mai strălucite performanţe din cinematografie la gala anuală a premiilor Oscar, ajunsă la cea de-a 96-a ediţie.

Gazda şi producătorul de talk-show Jimmy Kimmel s-a aflat pentru a patra oară în postura de amfitrion al evenimentului desfăşurat la Dolby Theatre din Los Angeles.

Descoperă în rândurile următoare lista completă a câştigătorilor:

- Cel mai bun film: "Oppenheimer"

- Actor în rol principal: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

- Actriţă în rol principal: Emma Stone, "Poor Things"

- Regie: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

- Actor în rol secundar: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

- Actriţă în rol secundar: Da'Vine Joy Randolph, "The Holdovers"

- Scenariu adaptare: "American Fiction" (Cord Jefferson)

- Scenariu original: "Anatomy of a Fall" (Justine Triet şi Arthur Harari)

- Animaţie/lungmetraj - "The Boy and the Heron" (producători Hayao Miyazaki şi Toshio Suzuki)

- Animaţie/scurtmetraj "War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" (Dave Mullins şi Brad Booker)

- Film internaţional: "The Zone of Interest" - Marea Britanie

- Documentar/lungmetraj: "20 Days in Mariupol" (Mstyslav Chernov, Michelle Mizner şi Raney Aronson-Rath)

- Documentar/scurtmetraj: "The Last Repair Shop" (Ben Proudfoot şi Kris Bowers)

- Coloană sonoră: "Oppenheimer" (Ludwig Göransson)

- Cântec original: "What Was I Made For?", "Barbie" (Billie Eilish şi Finneas O'Connell)

- Sunet: "The Zone of Interest" (Tarn Willers şi Johnnie Burn)

- Design de producţie: "Poor Things" (James Price, Shona Heath, Zsuzsa Mihalek)

- Film/scurtmetraj: "The Wonderful Story of Henry Sugar" (Wes Anderson şi Steven Rales)

- Imagine: "Oppenheimer" (Hoyte van Hoytema)

- Machiaj: "Poor Things" (Nadia Stacey, Mark Coulier şi Josh Weston)

- Costume: "Poor Things" (Holly Waddington)

- Efecte speciale: "Godzilla Minus One" (Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi şi Tatsuji Nojima)

- Montaj: "Oppenheimer" (Mary Milliken şi Jonathan Oatis).

Sursa: Agerpres