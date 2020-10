Primul clip din noul film James Bond a ajuns pe internet. Ce cascadorii face Daniel Craig la 52 de ani

Miercuri, 07 Octombrie 2020, 11:59 Actualizat Miercuri, 07 Octombrie 2020, 17:11

Daniel Craig a arătat detalii din filmul "No Time to Die" în timpul unei apariții la The Tonight Show cu Jimmy Fallon, luni seara. S-a anunțat săptămâna trecută că cea mai recentă aventură James Bond a fost împinsă în perioada 20 noiembrie - 2 aprilie, pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus.