"The Birth of Violence", performance despre atentate teroriste recent comise, va avea premiera la Teatrul Le Phénix Scène Nationale

"„Pentru «The Birth of Violence», am privit, am citit, am ascultat zeci de poveşti şi stenograme cu terorişti. Am citit studii care încearcă să priceapă ce determină radicalizarea. Am ales un subiect despre care ajung la concluzia că se discută mereu şi mereu în aceeaşi termeni binari. Până şi filmele occidentale pe tema asta sunt mai toate la fel, se termină la fel şi pun în balanţă aceleaşi valori. Aşa că am decis să ne apropiem de radicali prin instrumentele care ne sunt cel mai la îndemână în teatru. Imitarea şi empatia. Spectacolul întâmpină dificultatea Vestului civilizat de a se gestiona în momente de destabilizare şi refuzul Europei seculare de a empatiza cu cei mai monstruoşi dintre noi”, spune Ioana Păun.

Alături de artistul asociat Amine Adjina, regizorii de film Radu Gorgoş şi Răzvan Leucea, de artista Ioana Sisea, actriţa Paulie Desmet şi de compozitorul Sillyconductor, Ioana Păun provoacă audienţa la o confruntare cu propriile fantezii şi instinctualităţi în situaţii extreme de revoltă. Publicul însuşi ar putea fi luat ostatic, într-o fantezie a unei actriţe care, în ultimele săptămâni, a consumat zilnic filme şi documetare despre răpiri şi atentate.

Spectacolul explorează resorturile care declanşează violenţa în fiecare dintre noi şi inventariază canalele prin care aceasta s-a strecurat în imaginarul public prin media şi artă. Contribuţia mass-mediei în construcţia şi reprezentarea violenţei, fascinaţia şi fantasmele societăţii în faţa terorismului, discursurile şefilor statelor cu privire la atacuri au constituit baza tematică a proiectului. Spectatorii şi participanţii sunt provocaţi să abandoneze ideea de moralitate ca sistem de opoziţii binare (bine-rău, just-injust) şi să găsească un mod personal de raportare la terorişti, pentru o înţelegere intuitivă şi instinctivă a acestora.

"The Birth of Violence", spectacol realizat cu sprijinul mai multor instituţii culturale europene, va avea încă trei reprezentaţii în cadrul Festivalului Europalia România, pe 23 noiembrie 2019, în Valenciennes, la Teatrul Le Phénix Scène Nationale, şi pe 18 şi 19 decembrie 2019, la Théâtre Les Tanneurs din Bruxelles. De asemenea, spectacolul va fi prezentat la începutul anului viitor şi la Bucureşti. O echipă de artişti din România este invitată să pună în discuţie un subiect actual în două ţări care se confruntă cu radicalizarea propriilor lor tineri şi care au fost afectate sever în ultimii ani de terorism.

Regizoarea Ioana Păun (n. 1984) este coordonatoarea Programului de Arte Performative al Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti, are studii în teatru şi arte performative la UNATC şi Goldsmiths Londra.