Tom Cruise revine în rolul care l-a făcut celebru. Cum a fost surprins actorul în primele fotografii de pe platourile de filmare - GALERIE FOTO

Tom Cruise, în vârstă de 56 de ani, revine în filmul care l-a făcut celebru pe când avea doar 24 de ani, Top Gun. Noi imagini de pe platorile de filmare, publicate de revengeofthefans.com, îl arată pe Tom Cruise în costumul de pilot, pregătit de zbor.

Cu o poveste situată în zilele noastre şi tehnică militară modernă, noul film Top Gun: Maverick, prezintă încercarea piloţilor veterani de a demonstra că pot face faţă noilor tehnologii în domeniu, reprezentate de drone.

Filmările peliculei s-au desfășurat în mare parte în baza militară din San Diego, Nevada, și la bordul portavionului cu propulsie nucleară al Statelor Unite USS Abraham Lincoln – a fost folosit, printre altele, și Boeing F/A-18 Super Hornet, cel mai sofisticat și capabil avion de vânătoare și atac la sol multirol aflat astăzi în Serviciul Statelor Unite, relatează cinemagia

Producător este Jerry Bruckheimer - care a produs şi filmul original, regizat de Tony Scott, decedat în 2012 -, alături de David Ellison şi Tom Cruise.

Din cauza scenelor complexe şi al efortului mare pe care echipa filmului a trebuit să îl depună în timpul producţiei, dar şi ulterior, la perfectarea efectelor speciale şi la montaj, Paramount Pictures a trebuit să amâne lansarea peliculei cu un an, astfel încât filmul va ajunge în cinematografe pe 26 iunie 2020.

Filmul "Top Gun" (1986), cu Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer şi Michael Ironside, a avut încasări de 350 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul prezintă competiţia dintre membrii unei echipe de studenţi a unei şcoli de aviaţie de elită din SUA, dar şi povestea de dragoste dintre unul dintre aceştia şi o profesoară. Piesă "Take My Breath Away" de pe coloana sonoră a fost recompensată cu un premiu Oscar.

Tom Cruise a fost denumit de Revista Forbes ca cea mai puternică celebritate din lume în 2006. El a fost nominalizat la trei premii Oscar și a câștigat trei Premii Globul de Aur. Primul său rol principal a fost 1983 în filmul Risky Business, care a fost descris ca fiind "un clasic al Generației X", precum și o "promovare în carieră" pentru actor.