Unde au ajuns actorii din filmele Harry Potter acum

Filmele Harry Potter au făcut istorie în lumea cinematografiei, fascinând copii, adolescenți și adulți deopotrivă.

Moștenirea francizei încă trăiește în filmele din seria Fantastic Beasts, însă filmele de care oamenii se simt cel mai mult atașați rămân cele cu Harry Potter. Desigur, ele s-au terminat acum aproape un deceniu, în 2011. Însă ce s-a întâmplat cu actorii care au portretizat personajele din filme – atât cele iubite, cât și cele detestabile? Unii din ei au continuat cu actoria, alții au apucat-o pe alte căi. Iată mai jos unde au ajuns actorii preferați din Harry Potter la aproape zece ani de la ultimul film:

Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Spre deosebire de ceilalți colegi ai săi, Lynch nu a avut vreo experiență actoricească înainte de a juca rolul Lunei. Era o mare fană a cărților, iar când producătorii au anunțat că se va organiza un open casting pentru rolul Lunei, aceasta s-a prezentat la audiții și a fost aleasă din 15.000 de fete, mulțumită cunoștințelor ei despre universul cărților Harry Potter și a afinității pentru personaj.

Lynch a ajuns să mai joace și în alte filme odată ce a terminat cu franciza Harry Potter. În 2015, a avut rolul principal în drama independentă My Name Is Emily. În 2018, a participat la emisiunea de dans Dancing with the Stars de pe ABC, unde a ajuns până în finală.

Maggie Smith (Minerva McGonagall)

Smith era o figură proeminentă în lumea actoriei înainte de a juca rolul Minervei. Ea avea deja un portofoliu de roluri jucate pe scenă, pe micile și marile ecrane. A apărut în șapte din cele opt filme ale seriei Harry Potter.

După ce a lăsat rolul de profesoară vrăjitoare adorabilă în urmă, Smith a mai jucat în multe producții, inclusiv în serialul Downton Abbey, pentru care a primit un premiu Golden Globe și două premii Emmy. În 2020, o vom putea vedea în filmul A Boy Called Christmas.

Michael Gambon (Albus Dumbledore)

Inițial, Michael Gambon nici nu trebuia să îl joace pe Albus Dumbledore. De fapt, l-a înlocuit pe actorul Richard Harris, care murise. Deși fanii au avut îndoieli la început, acestea le-a sfărâmat pe rând și a transformat personajul Dumbledore într-unul legendar.

De atunci, el a mai avut roluri în The King’s Speech și în Fortitude. Recent, a terminat filmările pentru un film despre actrița Judy Garland, dar și pentru thriller-ul horror Cordelia.

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)

Înainte de a fi Hagrid, Coltrane jucase deja în mai multe filme, precum producțiile cu James Bond GoldenEye și The World Is Not Enough. Când a venit vremea ca producătorii filmelor Harry Potter să găsească un actor pentru Hagrid, Coltrane era deja preferatul scriitoarei cărților, J. K. Rowling.

După Harry Potter, Coltrane a continuat cu actoria, jucând în Brave, Great Expectations și National Treasure. Mai mult, el a început în 2016 seria Critical Evidence, în care analizează unele din cele mai cumplite crime din istoria britanicilor, care continuă și azi.

Ralph Phiennes (Lord Voldemort)

Phiennes avea experiență încă dinainte de a juca rolul infamului Voldemort. De-a lungul carierei, a strâns nominalizări atât la Oscar, cât și la Globurile de Aur. În rolul lui Voldemort și-a arătat valența pentru rolurile de răufăcători.

În 2012, a primit un rol în filmul Skyfall cu James Bond. Mai apoi, în 2014 a jucat în Grand Budapest Hotel, un rol care i-a adus nominalizări atât la premiile BAFTA, cât și la Globurile de Aur. Cel mai recent, a terminat filmările pentru al treilea film din seria Kingsman.

Robert Pattinson (Cedric Diggory)

Înainte de a căpăta reputația de vampir care strălucește, Pattinson a jucat un onorabil membru Hufflepuff, anume pe Cedric Diggory. El a jucat doar într-un film Harry Potter, dar a fost suficient pentru a-și lăsa amprenta asupra fanilor și de a câștiga titlul de British Star of Tomorrow.

Desigur, după Harry Potter a venit saga Twilight, în care rolul lui Edward Cullen l-a transformat în sex-symbol la nivel internațional, i-a adus milioane de fane înnebunite și o reputație actoricească de reparat. Când nebunia Twilight a luat sfârșit, Pattinson a continuat cu actoria, afirmându-se în filme precum Rover și Cosmopolitan. Iar mai nou, urmează să îl interpreteze pe Bruce Wayne în următorul film Batman.

Rupert Grint (Ron Weasley)

Weasley avea doar 11 ani când a primit rolul lui Ron. Filmele Harry Potter l-au propulsat către o faimă de neimaginat, de care a profitat din plin. În timp ce încă filma la Harry Potter, Grint juca și în alte producții, cum ar fi Driving Lessons și Cherrybomb.

După ultimul film Harry Potter, Grint a jucat în filmul anti-război Into the White și în comedia franceză Moonwalkers. În prezent, el lucrează la un alt proiect, numit Instruments of Darkness, alături de Charles Dance, Sean Bean și James D’Arcy.

Emma Watson (Hermione Granger)

La rândul ei, Watson avea tot 11 ani când a primit rolul lui Hermione. Ea și-a petrecut ultima parte a copilăriei și întreaga adolescență pe platourile de filmare. Pe măsură ce creștea, imaginea ei a devenit din ce în ce mai sexualizată. Cu toate astea, Watson a refuzat să devină o banală pițipoancă de la Hollywood și a reușit să își ia licență în literatură engleză de la Universitatea Brown.

După Harry Potter, a jucat în filme precum My Week with Marilyn, The Perks of Being a Wallflower și în The Bling Ring. În 2014, ea a devenit ambasadoare Women Goodwill în cadrul Națiunilor Unite și a ajutat la lansarea campaniei HeForShe, care caută promovarea egalității de gen. În 2017, a dat viață prințesei Belle în versiunea live-action a filmului Beauty and the Beast de la Disney.

Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Radcliffe a primit rolul legendar tot la 11 ani, iar de atunci viața lui s-a schimbat complet. Filmele i-au adus faimă și avere de la o vârstă extrem de fragidă, dar și aprecierea criticilor. Singura problemă? Încă pare să se chinuie cu a fi privit drept un actor versatil și nu doar ca „tipul care-l joacă pe Harry Potter”.

El a continuat cu actoria și după încheierea socotelilor cu lumea Harry Potter. Astfel, a ajuns să joace în comedia romantică What If, horror-ul The Woman in Black, SF-ul Victor Frankenstein și multe altele. Mai mult, el a ajuns și pe Broadway, cu musical-ul How to Succeed in Business Without Really Trying. În momentul de față, el a terminat filmările pentru thriller-ul Escape from Pretoria, în care interpretează rolul lui Tim Jenkin, un prizonier politic care a reușit să scape din Pretoria în viața reală.