Vestea care face înconjurul lumii! Regretata Amy Winehouse revine pe scenă, sub forma unei holograme

Regretata cântăreață Amy Winehouse, cea care a plecat mult prea devreme dintre noi, va putea fi din nou ascultată și admirată în cadrul unui turneu mondial, acest lucru fiind posibil datorită unei holograme.

Turneul este organizat de administratorii averii starului, în parteneriat cu compania BASE Hologram şi va include o trupă de instrumentişti şi backing vocals. În cadrul turneului vor fi prezentate versiuni "modificate digital" ale hiturilor artistei britanice

Tatăl lui Amy, Mitch Winehouse, spune despre acest turneu: "Muzica fiicei noastre a influenţat vieţile a milioane de persoane şi contează foarte mult că moştenirea să dăinuie în acest mod inovator".

O parte din încasările turneului, care va debuta în toamna anului viitor, va fi donată Amy Winehouse Foundation.

Amy Winehouse nu este primul star decedat care apare pe scenă sub formă de hologramă. În 2012, la festivalul Coachella din SUA "a susţinut" un recital o hologramă a lui Tupac Shakur. De asemenea, o hologramă a lui Michael Jackson a dansat pe piesa "Slave to the Rhythm" la gala Billboard Music Awards din 2014, relatează mediafax.

Amy Winehouse a murit pe 23 iulie 2011, la vârsta de 27 de ani, în reşedinţa ei din cartierul londonez Camden. Medicii legişti au ajuns la concluzia că a murit din cauza unei intoxicații cu alcool, fiind cunoscut faptul că artista se lupta cu dependența de droguri și alcool.

Amy Winehouse a fost considerată cea care a reușit să readucă popularitatea muzicii “soul” în industria muzicală. A abordat diferite stiluri muzicale: rhythm and blues, soul și jazul anilor 1960. Winehouse a debutat discografic în anul 2003, când a lansat albumul “Frank”, discul a primit recenzii favorabile din partea criticilor de specialitate și a fost nominalizat la premiul Mercury.

Cel de-al doilea album de studio al interpretei, intitulat “Back to Black”, a fost lansat în octombrie 2006. Discul s-a plasat pe cele mai înalte poziții în clasamentele internaționale, primind multiple discuri de platină. A fost comercializat în peste zece milioane de exemplare și a ajutat-o pe Amy Winehouse să devină prima cântăreață engleză care a câștigat cinci premii Grammy.