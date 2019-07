Concert Bon Jovi la București: Ce piese va interpreta. Program și reguli de acces

Concertul trupei Bon Jovi, unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului, are loc duminică, 21 iulie, în Piața Constituției din București.Ce piese va interpreta. Program și reguli de acces

Concert Bon Jovi 2019. Bon Jovi revine în România pe 21 iulie 2019, iar biletele sunt încă disponibile la vânzare. Concertul va avea loc în Piața Constituției din București și face parte din turneul de promovare "This House Is Not For Sale".

Turneul Bon Jovi a demarat la Moscova pe 31 mai și reunește 18 show-uri în 14 țări europene: Rusia, Estonia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Marea Britanie, Germania, Spania, Elveția, Polonia, Belgia, Austria și România.

Formația va sosi în România în formula Jon Bon Jovi – voce și chitară, David Bryan – clape, Tico Torres – baterie, Hugh McDonald – basist și Phil X – chitarist.

"BON JOVI s-a reinventat. Ne-am dat refresh. Sunăm mai bine că niciodată și ne bucurăm de fiecare minut. Suntem acolo că o trupă, hrănindu-ne și făcându-ne fanii fericiți. Este timpul nostru, din nou", a conchis Jon.

Concert Bon Jovi 2019. Program

Mai sunt doar câteva zile până când trupa Bon Jovi va reveni la București, iar spectacolul se anunță a fi unul incendiar. Concertul are loc pe 21 iulie, duminică, în Piața Constituției. Spectacolul începe la ora 15:00

Concertul Bon Jovi în Romania este prezentat de Marcel Avram, East European Production și D&D East Entertainment.

Concert Bon Jovi 2019, în Piața Constituției. Piese interpretate

Deși la repetiții au exersat circa 90 de piese, cei de la Bon Jovi au făcut un setlist de 19 melodii, la care se mai adaugă încă trei în cazul în care fanii cer un BIS.

1. This House Is Not for Sale

2. Knockout

3. You Give Love a Bad Name

4. Whole Lot of Leavin’

5. Lost Highway

6. Roller Coaster

7. We Weren’t Born to Follow

8. Who Says You Can’t Go Home

9. Born to Be My Baby

10. It’s My Life

11. We Got It Goin’ On

12. I’ll Sleep When I’m Dead

13. We Don’t Run

14. Bed of Roses

15. God Bless This Mess

16. Lay Your Hands on Me

17. Keep the Faith

18. Have a Nice Day

19. Bad Medicine

Bis 20. Raise Your Hands

21. Wanted Dead or Alive

22. Livin’ on a Prayer

Concert Bon Jovi 2019 bilete

bilet preț normal – 600 RON

bilet Diamond Circle – de la 420 RON

bilet Golden Circle – de la 266 RON

bilet Acces General – de la 161 RON

bilet Tribuna 1 – de la 525 RO

bilet Tribuna 2 – de la 525 RON

bilet Peluză – de la 230 RON

4 bilete reduse cu 25% - 450 RON

8 bilete reduse cu 30% - 420 RON

Concert Bon Jovi București 2019. Reguli de acces

Concert Bon Jovi 2019. Obiecte interzise:

sticle, bidoane de plastic, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, parfumuri, umbrele, scaune, arme, lanţuri, obiecte periculoase, băuturi sau mâncare, aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detaşabil), orice aparate de înregistrare audio-video.

De asemenea, accesul cu umbrele nu este permis. În caz de ploaie, sunt recomandate pelerine de ploaie.

Accesul cu medicamente este permis doar în baza reţetei medicale aferente.

sunt interzise genţile voluminoase sau alte lucruri de valoare. Nu există un un spaţiu de depozitare securizat.

Spectatorii sunt rugaţi să contribuie la păstrarea curaţeniei pe toată durata evenimentului, să nu arunce gunoaie decât în recipientele destinate colectării acestora. Organizatorii au asigurat amplasarea recipientelor de colectarea gunoaielor şi au luat toate măsurile pentru a susţine păstrarea curăţeniei.

Concert Bon Jovi România 2019. Accesul copiilor

Prezenţa copiilor sub 12 ani nu este recomandată din cauza zgomotul de mare amploare produs în cadrul evenimentelor de acest tip, peste nivelul suportat de cei mici.

Prezenţa copiilor sub 7 ani este strict interzisă.

De asemenea, spectacolul poate include şi puternice efecte de lumină, care ar putea dauna copiilor sau persoanelor epileptice. În situaţia în care părintele alege să vină însoţit de copil, accesul acestuia se va putea face doar pe baza unui bilet valid, fără gratuitate sau reducere la achiziţionarea acestuia.

Restricții de trafic pentru concertul Bon Jovi la București

Foarte important de reţinut este că începând cu 21 iulie ora 7 dimineaţa şi 23 iulie ora 8 dimineaţa circulaţia traficului rutier va fi complet închisă pe bulevardele Libertăţii şi Unirii.

Despre Bon Jovi

Pe parcursul unei cariere strălucitoare, care se întinde mai bine de trei decenii de la formarea lor, în 1983, BON JOVI și-a câștigat prin forțe proprii locul printre regii rock-ului mondial.

Cu peste 130 de milioane de albume vândute în întreagă lume, un catalog extins de hit-uri și peste 2.800 de concerte realizate în 50 de țări, pentru mai mult de 35 de milioane de fani, putem spune că BON JOVI este o formație extrem de cerută și ascultată.

Înainte de 2013, turneul mondial "Because We Can" a devenit cel mai mare turneu al anului, privind încasările. Totodată, BON JOVI s-a clasat pe prima poziție, în anul 2010, cu turneul "The Circle Tour", care a însumat 201 milioane de dolari și "Lost Highway Tour", care a însumat 210.6 milioane de dolari.

În aprilie 2018, după un sondaj public, care a atras peste 1 milion de voturi din partea fanilor, formația BON JOVI a fost introdusă în Rock and Roll Hall of Fame.

