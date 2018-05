Doi artişti de mare succes şi-au unit forţele şi au scos piesa care va fi hitul verii. Cardi B şi J Balvin au lansat "I Like It", iar clipul face deja furori pe YouTube

Videoclipul pentru "I Like It" vine la o săptămână după lansarea "Be Careful", al cărei video a adunat deja peste 15 milioane de vizionări pe Youtube.

Piesa face parte de pe albumul de debut al rapperiței americane Cardi B, intitulat "Invasion of Privacy".