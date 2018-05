E NEBUNIE CURATĂ! Toată lumea ascultă piesa asta pe REPEAT de o săptămână. Clipul care face aproape două milioane de vizualizări pe zi!

Piesa de mai jos a cucerit toate topurile muzicale odată cu lansarea filmului "Deadpool2" şi face furori şi pe internet. Un lucru este cert: nu va exista PETRECERE fără acest HIT!

Diplo a reunit o echipă all stars de muzicieni pentru o melodie demnă de super eroi. Filmul este "Deadpool 2", iar melodia este "Welcome to the Party". Îşi aduc aportul Lil Pump, Zhavia şi French Montana, iar clipul conţine imagini din film.

"Welcome to the Party" este doar una dintre piesele de pe coloana sonoră a peliculei.