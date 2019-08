Lil Nas X, detronat după un timp record petrecut pe primul loc în topul american al single-urilor

„Old Town Road”, interpretat de rapperul Lil Nas X şi de cântăreţul country Billy Ray Cyrus, a coborât pe locul al treilea în topul american al single-urilor după ce a petrecut un timp record în fruntea clasamentului, 19 săptămâni, fiind devansat de „Bad Guy” al cântăreţei electro-pop Billie Eilish.

Lil Nas X, în vârstă de 20 de ani, a felicitat-o pe cântăreaţa în vârstă de 17 ani pentru primul ei single de top. „Meriţi asta!”, i-a scris el pe Twitter. Bill Ray Cyrus a lăudat-o, de asemenea, pe Eilish, precizând că este o reuşită „binemeritată”.

„Perseverenţa ta a fost răsplătită”, a scris Cyrus.

Acesta este primul single al cântăreţei care ajunge pe primul loc în Billboard Hot 100. În luna iulie, piesa inclusă pe albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” a fost remixată de Justin Bieber.

„Bad Guy” este al 1.087-lea single ce ocupă primul loc în istoria de 61 de ani a Billboard Hot 100. Piesa a înregistrat 31,9 milioane de accesări online în săptămâna încheiată pe 15 august, 20.000 de unităţi vândute digital şi a ajuns la 93 de milioane de ascultători radio.

„Old Town Road”, inclusă pe albumul de debut al rapperului american, „7”, a stabilit recordul de longevitate în fruntea Billboard Hot 100 în luna iulie, când a înregistrat a 17-a săptămână pe primul loc în clasament, depăşind cu o săptămână piesele „One Sweet Day" (Mariah carey feat. Boyz II Men) şi „Despacito” (Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber).

Shawn Mendes şi Camila Cabello au urcat pe poziţia secundă cu „Señorita”, după a opta săptămână de la debut. „Truth Hurts” a lui Lizzo s-a menţinut pe locul al patrulea, după a 15-a săptămână de la debut, iar „Talk” a lui Khalid, pe al cincilea, după a 27-a săptămână de la lansare.

Billboard Hot 100 este întocmit pe baza accesărilor online, a vânzărilor digitale şi difuzărilor radio.

Sursa : news.ro