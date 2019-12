Una dintre cele mai iubite melodii de Crăciun are un secret cumplit! Ce a inspirat-o pe Mariah Carey să compună „All I Want for Christmas is You”. „Mama îmi dădea fructe în ziare”

Cântăreața a mai povestit că mama ei este persoana care a inspirat-o să iubească atât de mult Crăciunul, cu toate că familia ei avea o situație financiară precară.

„Mama era foarte festivă pe atunci și încerca din răsputeri să creeze atmosferă de sărbătoare, deși nu aveam bani. Obișnuia să împacheteze fructe în ziare și să mi le dea spunându-mi: «Asta e din partea pisicii!». Obișnuia să cânte colinde, să pregătească vin fiert și să primească oaspeți. Am moștenit asta de la ea”, a mai spus Mariah Carey.

„Cred că atunci când am compus melodia «All I Want for Christmas is You», mi-am pus toată dorința pe care am simțit-o în copilărie pentru un Crăciun perfect”, a explicat cântăreața.

Ea a mai precizat că deși Walter Afanasieff a contribuit puțin la această melodie, „All I Want for Christmas is You” este „copilul ei”.

Single-ul „All I Want for Christmas is You” a apărut pe albumul „Merry Christmas” din 1994. De atunci, este una dintre cele mai ascultate melodii de Crăciun.