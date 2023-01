(P) Cărți scrise de Jay Shetty pe care le poți comanda online

Cărțile sale te vor ajuta să gândești mai clar, să găsești întrebări la problemele care te macină și per total, să duci o viață mai bună și mai liniștită. În cele ce urmează, îți vom prezenta cele două cărți scrise de autor, disponibile la BOOKZONE, pe care cu siguranță le vei aprecia și tu și care îți vor fi de mare ajutor. Înainte de a-ți prezenta cărțile, să vorbim și despre autor.

Jay Shetty este un fost călugăr, în prezent povestitor și podcaster care are o viziune foarte clară: să Facă înțelepciunea Virală. În anul 2017, a fost inclus în topul Forbes 30 Under 30 pentru aportul adus la schimbarea media. Până în prezent, a publicat peste 400 de clipuri video virale, însumând peste 5 miliarde de vizualizări. Este gazda podcastului numărul 1 de sănătate și wellness din lume: On Purpose. Scopul clipurilor sale este de a împărtăși înțelepciunea fără vârstă a lumii, totul într-un mod accesibil și practic.

Prima carte pe care ți-o prezentăm se numește Gandeste ca un calugar și a fost vândută în milioane de exemplare în întreaga lume. Așa cum ți-ai dat seama din titlu, Jay Shetty se folosește de experiența sa din perioada în care a fost călugăr pentru a împărtăși lumii modul în care se pot înlătura obstacolele din drumul spre adevăratul potențial al fiecărei persoane și către putere. Cartea combină înțelepciunea veche cu bogăția experiențelor proprii din ashram. Astfel, citind această carte, vei putea afla cum să îți depășești gândurile și obiceiurile negative și cum să accesezi calmul. În carte vei descoperi lecții abstracte transformate în sfaturi și exerciții pe care le poți aplica pentru a reduce stresul, pentru a-ți îmbogăți relațiile și pentru a împărtăși cu ceilalți ceea ce ai descoperit în interiorul tău. Mai pe scurt, în această carte, Jay Shetty susține că toată lumea poate și ar trebui să gândească precum un călugăr.

A doua carte pe care ți-o prezentăm se numește 8 reguli ale iubirii. Cum sa o gasesti, sa o pastrezi si sa renunți la ea. Este o carte publicată în anul 2023 în România și va fi disponibilă pentru livrare, la BOOKZONE, începând cu data de 13 februarie. Te încurajăm să lansezi o precomandă și să te bucuri printre primii de înțelepciunea scrisă în rândurile acestei cărți extraordinare. Oamenii care au citit deja această carte, printre care și vedete din străinătate, s-au declarat cucerite de noua carte a lui Jay Shetty: „8 reguli ale iubirii te conduce pas cu pas în căutarea iubirii pe măsură ce construiești o bază mai întâi în tine, apoi în alții și în cele din urmă în lume.“ JENNIFER LOPEZ

