Adelina Pestriţu s-a mutat în casă nouă. Vedeta ne face turul locuinței sale

Marti, 03 Noiembrie 2020, 12:44 Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2020, 12:47

Adelina Pestriţu ne-a dezvaluit că are planuri mari şi că 2020 va fi anul schimbărilor. Are o activitate din ce în ce mai bogată în mediul online, are o viaţă de familie fericită şi cei care o urmăresc pe reţelele sociale ştiu deja că s-a mutat într-o nouă casă. A fost ocupată în ultima perioadă în special cu amenajări, iar acum ne face şi nouă turul casei sale, care, după câte am aflat noi, are tehnologie la tot pasul.