Diana Matei şi What's UP au lansat piesa „Dulceaţă". Artiștii se află la prima colaborarea

Vineri, 16 Octombrie 2020, 13:01 Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2020, 13:12

Dacă unii au preparat dulceţuri toamna aceasta, artiştii cântă despre dulceaţa.dragostei. „Dulceaţă" chiar aşa se numeşte produsul unei colaborări curajoase, am spune noi, dintre Diana Matei şi What's UP. După cum spune chiar Diana, piesa a venit din dorinţa sa de a încerca şi un stil diferit faţă de cel abordat până acum, iar What's up s-a sincronizat perefect cu viziunea sa şi cu cea a Tarafului Cleante, alături de care cântă.