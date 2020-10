Gripa, pericolul lunii noiembrie. Cum ne protejăm de infecțiile gripale

Vineri, 16 Octombrie 2020, 07:59 Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2020, 08:12

Ai observat cum se uita oamenii la tine daca stranuti in aceasta perioada? Poti avea o simpla gripa. Discutam despre tot ce stim in ceea ce priveste virusul gripal in rubrica medicala, adusa de Madalina Iacob.