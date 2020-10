Șofranul, condimentul mai scump ca aurul

Marti, 20 Octombrie 2020, 19:35 Actualizat Marti, 20 Octombrie 2020, 19:37

Iata o solutie sa devii mai bogat! Cultivi sofran si faci peste 70 de mii de euro pe an. Un spaniol a adus in Romania "aurul rosu". Asa i se mai spune celui mai scump condiment din lume. Pamantul de la noi ii prieste, iar un spaniol si-a extins afacerea intr-un mic sat din Gorj. Mai scump decat aurul si caviarul, sofranul din Romania ajunge in bucatariile si pe mesele restaurantelor de lux din Europa.