X Factor sezonul 10, 1 octombrie 2021. Jurizare Robert Reamzey

În sezonul 10 de la X Factor, din 1 octombrie 2021, Robert Reamzey i-a impresionat pe jurații X Factor cu interpretarea sa unică a piesei Take Me To Church de la Hozier. Delia, Ștefan Bănică și Loredana i-au dat fiecare câte un Da. Din păcate, Florin Ristei nu a fost impresionat de prestația concurentului și i-a oferit un Nu. Juratul susține că în câțiva ani va fi mult mai pregătit ca acum.

Vineri, 01.10.2021, 16:37