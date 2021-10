X Factor sezonul 10, 1 octombrie 2021. Robert Reamzey - Hozier - Take Me To Church

În sezonul 10 de la X Factor, din 1 octombrie 2021, Robert Reamzey a interpretat celebra piesă de la Hozier - Take Me To Church. Tânărul a cântat melodia atât la pian cât și cu vocea. A început în forță interpretarea sa unică, iar la refren a fost momentul în care s-a lăsat purtat de val și chiar a interacționat cu jurații X Factor 2021.

