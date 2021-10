X Factor sezonul 10, 15 octombrie 2021. Threal Grup: Bruno Mars - Locked Out of Heaven

În sezonul 10 de la X Factor, din 15 octombrie 2021, trupa Threal Grup a interpretat versurile melodiei "Locked Out of Heaven" - Bruno Mars și linia melodică a piesei "Careless Whisper" - George Michael. Grup vocal format din trei concurente, Clarissa, Claudia și Francesca, trei italience talentate care au venit la X Factor pentru a-și pune în valoare calitățile muzicale. Italiencele au venit extrem de încrezătoare, cu o interpretare deosebită a piesei Locked Out of Heaven.

Vineri, 15.10.2021, 16:22