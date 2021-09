X Factor sezonul 10, 17 septembrie 2021: Petru Cristian Georoiu: Paul Anka - Put Your Head On My Shoulder

În sezonul 10 de la X Factor, din 17 septembrie 2021, Petru Cristian Georoiu a urcat pe scenă și a cântat melodia ”Put Your Head On My Shoulder” - Paul Anka. Iată cum au reacționat jurații X Factor, Ștefan Bănică, Loredana, Delia și Florin Ristei. Concurentul în vârstă de 17 ani care i-a cucerit pe jurați. Petru Georoiu are 17 ani, este un elev pasionat de actorie și a decis să vină la „X Factor” pentru a descoperi dacă are factorul X. La îndemnul apropiaților, tânărul s-a încris „din pură curiozitate”.

Vineri, 17.09.2021, 16:12