X Factor sezonul 11, 13 aprilie 2025. 4Strofa - jurizare

În episodul 12 al sezonului 11 - X Factor, din data de 13 aprilie 2025, 4Strofa a interpretat piesa "Say my name". După ce a analizat prestația trupei, Puya a decis să îi ofere un scaun.

Duminica, 13.04.2025, 23:06